Denuncian que hay un solo médico para 60 enfermos terminales en la Vega Media

El PSOE ha denunciado hoy que unos 60 enfermos con cáncer terminal han quedado este verano al cuidado de un solo médico en el área de salud de la Vega Media del Segura, que pierde desde el próximo lunes por las vacaciones un facultativo y dos enfermeras, que se ocupaban de atenderlos en casa.

En un comunicado, reprocha al Servicio Murciano de Salud su mala gestión y planificación de las sustituciones estivales y que "ahorre a costa del sufrimiento de los más débiles, pacientes muy complejos en una situación extrema y delicada".

"De no ser atendidos adecuadamente", añade el PSOE, "no tendrán más remedio que ser hospitalizados o acudir a las urgencias hospitalarias, con el sufrimiento añadido que supone este trance para los enfermos y sus familiares", cuando "la enfermedad no entiende de vacaciones y los cuidados paliativos domiciliarios, menos aún".

En palabras de la diputada socialista en la Asamblea Regional de Murcia, "tenemos una atención primaria doblando consultas, las urgencias hospitalarias de algunas áreas desbordadas, recortes y cierres, medidas de ahorro encubiertas a veces, una situación inadmisible e insostenible para profesionales y pacientes".