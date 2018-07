Casi 500.000 euros para que el lince ibérico vuelva a la Región

La Comunidad Autónoma ha decidido que las mejores zonas para intentar reintroducir el lince ibérico en la Región de Murcia son las 90.000 hectáreas que abarcan los Lugares de Interés Comunitario (LIC) Vega Alta del Segura, Río Alhárabe y Río Moratalla, que ya se ha conseguido en Castilla-La Mancha y Extremadura.

Así lo ha confirmado hoy el consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, Javier Celdrán, durante el pleno de la Asamblea Regional en el que se ha ratificado por unanimidad la adenda al convenio de colaboración suscrito por la Comunidad Autónoma con la Junta de Andalucía en 2014, cuyo objetivo es recuperar la distribución histórica de lince ibérico (Lynx Pardinus) en España y Portugal.

Tras afirmar que este animal habitó las sierras de las comarcas del Noroeste con "casi toda seguridad", Celdrán ha concretado que un técnico de su consejería y siete agentes ambientales han realizado un censo de poblaciones de conejo, que supone el 80 o 90% de la dieta del lince ibérico, en Yecla, Jumilla, Calasparra, Moratalla y Caravaca de la Cruz.

Con el fin de reintroducir la especie y preparar las áreas de introducción, el departamento de Medio Ambiente ha invertido casi 500.000 euros en evaluar las posibles áreas, la densidad de presencia de conejos, la ausencia de amenazas como los cebos envenenados o la caza furtiva, la calidad del hábitat y la conectividad con zonas adyacentes a Castilla-La Mancha.

Celdrán también ha intervenido en el pleno para responder a Podemos sobre el cumplimiento de la Ley de Medidas Urgentes del Mar Menor, aprobada el pasado mes de febrero, culpando a las enmiendas introducidas por la oposición al texto de que la "gran mayoría" de las iniciativas no se puedan aplicar porque se ampliaron los plazos para ser implantadas.

Así, ha detallado que la norma "dejó de ser urgente" con los cambios incorporados por PSOE, Podemos y Ciudadanos, a una ley que sólo tiene vigente el artículo 6, que prohíbe la aplicación de todo tipo de fertilizantes en la franja litoral de 100 metros, mientras que el próximo mes de agosto entrara en vigor el artículo 14, que prohíbe el uso de fertilizantes de alta solubilidad, si bien ha considerado "difícilmente" que se aplique porque no está amparado en ninguna norma estatal o europea.

Además, ha fechado en febrero de 2019 el plazo dado para implantar las barreras vegetales, la prohibición del laboreo a favor de pendiente y de la apilación de estiércol en determinadas condiciones, así como la reducción de "fertilizantes difusos".

Por otra parte, la consejera de Turismo y Cultura, Miriam Guardiola, ha asegurado que su departamento ha instado al Gobierno central a que acometa los trabajos de consolidación en la Batería Fajardo, como estipula la Ley de Patrimonio Cultural, y ha añadido que, en función de la respuesta, su departamento adoptará "las medidas necesarias".

En su respuesta a una interpelación de Ciudadanos, en la que se le emplaza a Guardiola a que su consejería cumpla la ley y ejecute subsidiariamente las obras e imponga multas coercitivas si Defensa "no obedece" los requerimientos del Ejecutivo murciano, la consejera ha contestado que están "a la espera de la respuesta del ministerio para adoptar las decisiones que contempla la legislación.

Sin embargo, la consejera ha aprovechado su intervención para advertir a Ciudadanos de que su enmienda introducida en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 para destinar un millón de euros no podrá ser aplicada porque no incluye un proyecto. "No se podrá licitar el proyecto y se perderá el dinero", ha augurado.

En el hemiciclo también ha intervenido el consejero de Salud, Manuel Villegas, quien ha asegurado que el refuerzo con otro pediatra en la Unidad de Neonatología del Hospital Virgen de la Arrixaca ha permitido cubrir los horarios de guardia de este servicio, que cuenta con 11 facultativos, varios de los cuales han pasado de eventuales a interinos.

Villegas ha reprochado la generación de "alarma" por parte del diputado socialista Emilio Ivars, quien ha pedido doblar el personal de guardia tras dudar de que un sólo médico de guardia pueda asistir correctamente las urgencias en esta unidad, replicándole el consejero que "no hay necesidad de duplicar" porque hay facultativos residentes y pediatras de otras unidades que pueden ayudar en esas situaciones.

Por su parte, la consejera de Educación, Juventud y Universidades, Adela Martínez-Cachá ha negado que haya habido trato de favor a municipios gobernados por el PP en el plan de desamiantado de las 133 cubiertas de centros escolares de la Región que contienen fibrocemento.

En una respuesta a Podemos, Martínez-Cachá ha asegurado que los criterios seguidos para establecer las actuaciones son "técnicos y no políticos", detallando que se priorizará en función de la antigüedad del centro, el deterioro de la cubierta y la oportunidad que suponga aprovechar obras ya contempladas en el colegio o instituto.