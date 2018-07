Usuarios de la Sanidad critica la mala planificación

La Asociación de Usuarios de la Sanidad mostró ayer su indignación por la situación que se vuelve a vivir en el consultorio del Estacio de La Manga y afirmó que «Murcia Salud todavía no ha entendido que no se puede ahorrar en recursos humanos porque si se realizarán contratos dignos y no precarios como actualmente se hacen no tendríamos estos problemas, resultado de una pésima gestión y de una continua falta de planificación». La asociación califica de «indignante» que se vuelva a repetir el cierre de consultorios, la reducción de horarios de tarde, de plantas hospitalarias y de servicios de urgencias «con el consiguiente perjuicio para los pacientes y los profesionales». Usuarios de la Sanidad lamenta las declaraciones del Consejero y dice que «si alguien trata mal a los profesionales son aquellos que los contratan en condiciones vergonzosas e indignas».