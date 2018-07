Salud logra 'in extremis' un médico sustituto para no cerrar el consultorio del Estacio

La asistencia sanitaria del consultorio del Estacio, en La Manga, quedó ayer en el aire hasta que el Servicio Murciano de Salud (SMS) confirmó a primera hora de la tarde que había logrado un médico sustituto que se encargará desde la próxima semana de la atención en este punto turístico de la costa murciana, con una gran demanda en los meses de verano. Preguntada, ante la inquietud de los usuarios y vecinos de la zona, la Administración regional reconoció en la mañana de ayer no poder garantizar que este centro sanitario pudiera prestar servicio a la población este verano ante el anuncio del médico que está atendiendo a los pacientes desde el lunes de que se marcha y no continuará trabajando.

Los vecinos de la zona iniciaron el mismo lunes una recogida de firmas como protesta al enterarse de que el facultativo asignado no continúa y que no se les daba cita en este consultorio para la próxima semana. Una de las afectadas ha indicado a La Opinión que «todos los años nos encontramos con el mismo problema y desde la Consejería no se preocupan en resolverlo», al tiempo que se muestra preocupada por quedarse sin servicio y tener que acudir al centro de salud que hay en el kilómetro 5 de La Manga, a diez kilómetros de donde están ellos. Por su parte, Elena Fernández, farmacéutica de esta zona, explica que «la población está cansada, es una zona turística y no se está cuidando a los ciudadanos, no se dan servicios a los veraneantes, muchos de los cuales no disponen de coche para desplazarse».

La situación no es nueva, ya que el año pasado los pacientes asignados al consultorio del Estacio de La Manga también tuvieron problemas con la asistencia debido a los retrasos en la apertura del centro y el horario del facultativo, interrumpido la mayoría de los días por el Puente del Estacio que se abre y cierra en las horas pares, interrumpiendo el tráfico durante media hora en cada una de estas situaciones.

Preguntado por esta cuestión, el consejero de Salud, Manuel Villegas, indicó ayer que estaban trabajando para encontrar a un sustituto que pudiera cubrir al facultativo que se marcha esta semana y no descartó la posibilidad de tener que cerrarlo si no lo encontraban. Al tiempo que bromeó diciendo «no sé qué les hacen allí, habrá que cuidar más a los profesionales», señalando que quizá les gustaba marcharse a la playa. Pese a esta incertidumbre, en la tarde de ayer el SMS confirmó que habían encontrado sustituto y que los pacientes seguirán siendo atendidos en este consultorio en su horario habitual para julio y agosto, de 12.00 a 15.00 horas.