Salud no descarta cerrar el consultorio del Estacio por falta de médico

La continuidad del consultorio del Estacio, en La Manga, está en el aire. El Servicio Murciano de Salud (SMS) no puede garantizar que este centro sanitario siga prestando servicio a la población la próxima semana ante el anuncio del médico que está atendiendo a los pacientes desde ayer de que se marcha y no continuará a partir del viernes.

Los usuarios y vecinos de la zona ya han iniciado una recogida de firmas como protesta al enterarse ayer de que el facultativo asignado no continúa y que no se les dé cita en este consultorio para la próxima semana. Una de las afectadas ha indicado a La Opinión que "todos los años nos encontramos con el mismo problema y desde la Consejería no se preocupan en resolverlo" y teme que si se quedan sin servicio tengan que acudir al centro de salud que hay en el kilómetro 5 de La Manga, a diez kilómetros de donde están ellos.

Preguntado por esta cuestión, el consejero de Salud, Manuel Villegas, ha asegurado que están trabajando para encontrar a un sustituto que pueda cubrir al facultativo que se marcha, pero no descarta que haya que cerrar el consultorio si no lo encuentran esta semana. Mientras que ha bromeado diciendo "no sé qué les hacen allí, habrá que cuidar más a los profesionales".