Se dan a la fuga tras intentar atropellar a dos guardias civiles en Santomera

La Guardia Civil busca a unos hombres que el domingo por la noche escaparon en un coche después de intentar atropellar a unos agentes en Santomera, indicaron fuentes cercanas al caso.

El suceso, en concreto, tuvo lugar en una gasolinera ubicada en la A-7. Desde el Instituto Armado se había montado un operativo especial de vigilancia y control por la zona. A la altura de la estación de servicio, dos agentes se fijaron en un vehículo que les resultó sospechoso. Por este motivo, pidieron al conductor que se detuviese e identificase, añadieron las mismas fuentes.

Sin embargo, en lugar de obedecer y detenerse, el conductor del vehículo decidió hacer todo lo contrario: acelerar y marcharse del lugar. Lo hizo sin pensar qué podía llevarse por delante, y llegó a arremeter contra los agentes: intentó atropellarlos.

Al ver lo que hacía el vehículo sospechoso, los guardias civiles llegaron a desenfundar sus armas reglamentarias y efectuaron disparos a las ruedas del coche. No obstante, este logró huir del lugar. Desde el coche no se realizaron disparos. Los agentes se encuentran en buen estado y el coche no llegó a arrollarles, detallan las mismas fuentes.

Sospechan de un robo



La investigación sigue en marcha para tratar de localizar y detener a los responsables. No ha trascendido cuántas personas viajaban en el coche.

Según apuntaron fuentes próximas al caso, se sospecha que estas personas habían quedado con otras en el área de servicio con intención de perpetrar un robo.