Con la comida sí se juega

Estos profesionales impartirán cursos, talleres y juegos para niños, jóvenes, padres, madres y profesores: "Es necesario volver a frenar la obesidad infantil".

Comer bien parece fácil, teniendo en cuenta toda la información de la que disponemos sobre lo que nos beneficia y lo que nos perjudica, pero no lo es. Y lograr que una dieta saludable esté en nuestro 'adn' no va a ser posible si no se comienza desde las edades más tempranas.

Desde esta realidad, y también teniendo en cuenta que la Región de Murcia vuelve a ocupar los primeros puestos en sobrepeso y obesidad infantil, la Consejería de Educación, Juventud y Deportes ha firmado un convenio con el Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Región de Murcia para la difusión y el fomento de actuaciones sobre alimentación saludable en los centros educativos.

La Consejería y el Colegio trabajarán de forma conjunta en diferentes sectores «con un objetivo común en torno a la nutrición y la promoción de salud para concienciar a la comunidad educativa y a la sociedad en general de estos aspectos, que redundan en crear una sociedad con valores arraigados en materia de alimentación saludable», explica la consejera Adela Martínez.

A través de este convenio, el Colegio de Dietistas-Nutricionistas se compromete a realizar actividades como la elaboración de estudios en distintas situaciones de intervención nutricional como sobrepeso, obesidad o alergias alimentarias; a impartir formación para el profesorado en materia básica sobre nutrición y para el alumnado mediante talleres.

Asimismo, desarrollará actividades en días puntuales en los colegios para fomentar la alimentación saludable con juegos que faciliten al niño la compresión sobre alimentación sana y equilibrada

En un tercer apartado, colaborará con las Ampas en actividades dirigidas a los padres y las madres con el mismo objetivo.

Luis Hidalgo Abenza, decano del Colegio de Dietistas, explica que «es imprescindible actuar en estos tres frentes, y más teniendo en cuenta que primero se crean los hábitos en casa y luego se potencian en las escuelas». Bien es cierto, añade, que tampoco se logra avanzar si los niños aprenden valores saludables en la comida que hacen en la escuela y luego en el resto de las que tienen en casa no se siguen las mismas pautas. Por eso, la importancia de incluir a los padres en este programa.

Hidalgo comenta que el Colegio tenía pendiente «estar en los centros escolares», porque «si se crean valores entre los más pequeños, que luego se mantienen en los institutos, es más fácil que queden presentes cuando se conviertan en adultos», subraya. No se trata, pues, de intervenir en acciones a corto plazo, sino más a largo.

El juego va a formar parte de una de las actividades proyectadas, porque de una manera lúdica es más fácil que lo que se intenta enseñar deje huella entre los más pequeños. «También queremos realizar talleres estacionales, en los que se abordarán los alimentos típicos de esa estación y de esos meses», añade Hidalgo.

Los nutricionistas no van a centrar sus actividades en alimentos 'prohibidos', ni en demonizar productos, pues de lo que se trata es de poner sobre la mesa todo tipo de alimentos, para que, en el caso de los más jóvenes, conozcan cada uno de ellos y la periodicidad adecuada de su consumo.

«Estos conceptos tienen que quedar muy claros desde el principio; y son ellos los que deben aprender a manejar cada alimento: deben saber que en la rueda de los alimentos hay algunos de consumo ocasional y otros diarios, por ejemplo».

Lamenta que, después de haber logrado salir de los primeros puestos de las listas de la obesidad y sobrepeso infantil, la Región haya vuelto a liderar esta tasa en España. «Nos hemos relajado, porque en un primer momento las autoridades sanitarias intervinieron y esta tasa bajó», indica Hidalgo, quien añade que «habrá que ponerse de nuevo a frenar estos datos».

El Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionisas de la Región de Murcia, de reciente creación, tiene ya colegiados a doscientos profesionales. «Estamos contentos porque para ejercer la profesión no es necesaria la colegiación», señala Hidalgo, quien explica que él lleva 15 años velando por la salud alimentaria de niños y grandes.

Uno de sus grandes objetivos es que la nutrición forme parte de la educación. «Ya estamos presentes, sobre todo a la hora de elaborar los menús en las escuelas y guardarías, y hemos conseguido que se cambien sustancialmente».



Cursos para el profesorado

Por otra parte, la Consejería de Educación «sigue trabajando por la mejora de la calidad en los comedores escolares de la Región de Murcia, cumpliendo así los indicadores fijados en el plan de Calidad de Comedores Escolares, publicada por la Consejería de Educación en 2016», explican.

Una de las acciones que contiene el plan es un curso de Formación del CPR destinado al profesorado de centros con servicio de comedor escolar, sobre 'Estrategias de mejora de hábitos de vida y prevención de enfermedades en niños y adolescentes'.