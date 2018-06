Tomás Guillén: "El aceite de oliva del Valle de Ricote es uno de los mejores por la polinización"

Aceite Valle de Ricote ha conseguido colocar a la Región de Murcia en el mapa de este oro líquido gracias su dedicación y esfuerzo por lograr un producto de una calidad exquisita y unas propiedades que hacen único a este oro líquido made in la Región de Murcia.

¿Por qué Aceite Valle de Ricote tiene un sabor que le convierte en único?

En la Región de Murcia, aunque no estamos a la cabeza de la producción, nuestro aceite de oliva sí es considerado uno de los mejores. El secreto radica en la propia naturaleza y características del Valle de Ricote, de forma que cuando se produce la polinización nuestras oliveras están rodeadas de frutales (melocotón, albaricoque o ciruelas), cítricos (limoneros, naranjos o mandarinas) o vegetales (alcachofas o tomates). Todo esto hace que el resultado de la producción sea de un sabor muy dulce y agradable al paladar, sin perder nada de sus cualidades organolépticas .

¿Qué cuota de importancia tiene la ubicación de la almazara, en pleno corazón del Valle de Ricote?

Nuestra almazara se encuentre ubicada en el pleno corazón del Valle de Ricote. Esto facilita que los distintos agricultores del propio Valle, junto con los de otros pueblos limítrofes como Lorquí, Ceutí, Molina de Segura, Alguazas Torres de Cotillas, Alcantarilla, Abanilla o Fortuna tengan una almazara próxima en donde puedan llevar su fruto para convertirlo en pocas horas en el llamado oro líquido. El tiempo de procesado desde que se recoge la aceituna hasta que se convierte en aceite, es clave en la calidad del producto final.

Detrás del éxito de esta empresa está el esfuerzo de la familia Guillén, que acredita más de seis décadas de experiencia en el mundo de la alimentación. ¿En qué ha consistido todo el trabajo realizado durante todo este tiempo?

Efectivamente la familia Guillen está en el mundo de la alimentación desde el año 1957. La fábrica de conservas situada en la pedanía de La Algaida, fue fundada por Pedro Guillén Gomáriz e Isabel García Martínez. Y poco a poco fue creciendo continuada por la segunda generación; y ya hay una tercera en las empresas y diversificando la producción. Actualmente, junto con la fábrica de conservas de frutas y vegetales también tenemos nuestros propios campos agrícolas, siendo esta Almazara Valle de Ricote, la última incorporación. También está la constancia y el sacrificio de todas las generaciones desde la primera a la tercera que como ya he comentado están plenamente integrados luchando día a día por mantener el sello de calidad que nos ha acompañado a lo largo de todos estos años. Cuando se está en campaña no hay horas entre día y día, pero el saber que estás haciendo un producto que el consumidor sabe apreciarlo hace que te sientas orgulloso y no notes el cansancio.

Consciente de la importancia de adaptarse a los tiempos que corren, Aceite Valle de Ricote cuenta con instalaciones con la última tecnología.

Cuando se decidió llevar a cabo el proyecto de crear una fábrica de aceite de oliva, nació así Almazara Valle de Ricote. Los primeros pasos consistieron en visitar instalaciones ya creadas, mantener reuniones con otros profesionales y escuchar sus recomendaciones y consejos. Hoy día, Almazara Valle de Ricote es una realidad, y está equipada con maquinaria Pieralisi de última generación y nuestras instalaciones cumples con todas las normativas de higiene y calidad alimentarias. Por ejemplo, disponemos de un nir; yo le llamo cafetera porque parece una cafetera, aunque su precio no lo sea, pero es una máquina modernísima que en segundos nos da el resultado de la grasa que tienen las aceitunas y así los agricultores saben en qué momento está su aceituna lista para la recolección

¿Cuántos agricultores, aproximadamente, depositan cada año su confianza en ustedes a la hora de obtener su aceite?

En la actualidad tenemos dados de alta a más de 4.500 agricultores, no todos vienen todos los años, ya que la cosecha de aceituna es cada dos años. Prácticamente el 80% de nuestra producción de Aceite de Oliva Virgen Extra Valle de Ricote es murciano. El otro porcentaje es producido con aceituna traída de otras comunidades autónomas como Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana y Castilla La Mancha. Las aceitunas que entran en nuestra almazara son transformadas en aceite de oliva en un máximo de 4 horas, por eso se mantienen tan frescas y previamente a su transformación son sometidas a una inspección de calidad muy rigurosa. Actualmente tenemos la certificación de calidad IFS Global Market, que sin ella no podríamos acceder a los mercados tanto nacional e internacional

La marca Aceite Valle de Ricote continúa creciendo a nivel nacional.

Estamos trabajando con firmas distribuidoras a nivel nacional de primer orden que nos están llevando a los clientes más exigentes y exquisitos eso nos hace a la vez que nosotros mismos seamos más exigentes en cuanto a nuestra calidad, servicio y precio competitivo. A nivel internacional estamos enviando nuestra producción a distintos países de Europa, del Golfo Pérsico y, nuestro próximo objetivo es entrar en América.