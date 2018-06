Pablo Casado se presenta en Murcia como el candidato para la unidad del PP

Los cinco candidatos a presidir el Partido Popular que hasta el momento han visitado la Región para pedir el voto a los militantes tienen en común una cosa. Todos ellos han podido comprobar el calor sofocante que caracteriza el verano murciano. Ayer le tocó al más joven, Pablo Casado, que hizo una demostración de fuerza en el centro cultural Las Claras de la capital murciana y se presentó como el candidato que representa la unidad, frente a la disputa que mantienen Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal. «Nadie pierde si yo gano», indicó el diputado madrileño.

Casado llegó a Murcia junto a su jefe de campaña, el ciezano Teodoro García, y caminó por la ciudad acompañado por el presidente regional, Fernando López Miras, y otros cargos jóvenes del partido con los que mantiene amistad, como el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, y el de Yecla, Marcos Ortuño. Casado conoce bien la Región, donde tiene familia y donde se escapa «siempre que puede» cuando va a Elche, de donde procede su esposa, según dijo López Miras.

Escuchando al diputado estuvieron prácticamente todos los cargos del Partido Popular que ya han oído a Soraya y Cospedal, por lo que, al ser el voto libre y secreto, sería aventurado deducir que el buen número de gente que llenaba el centro cultural Las Claras vaya a votar a Pablo Casado en la primera vuelta del 5 de julio.

Sí que se esmeró el diputado de 37 años en dejar claro que va a mantener su candidatura hasta el final y no va a integrarse en las de otros aspirantes. «No he llegado hasta aquí para que nada cambie», afirmó Casado, quien considera que si se integraran en el equipo de otro candidato «además de no sentirme representado, no lograría más unión, sino que descompensaría dos candidaturas que no quiero que se conviertan en un choque de trenes». «Esta candidatura, lejos de ser una candidatura de tercera vía, es la solución para que el partido se renueve y esté unido, porque ya vimos lo que pasó en el PSOE y Podemos, que se pierden elecciones y se fracturan provincias y regiones», afirmó.

Pablo Casado tuvo críticas al Gobierno de Pedro Sánchez, a quien denominó «Zapatero bis», al considerar que enfrenta a los españoles con decisiones como la ley de eutanasia que ha aprobado el Congreso de los Diputados, la decisión de sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos y su deseo de normalizar las relaciones con el Gobierno catalán.

El candidato a liderar el PP, quien bromeó con el hecho de que su jefe de campaña, Teodoro García Egea, «me tiene a sus órdenes, porque los murcianos mandáis mucho», se refirió a los eternos asuntos de interés para la Región de Murcia, como el agua y las infraestructuras.

Dijo que, antes de que se presentara la moción de censura, el Gobierno de Mariano Rajoy tenía muy avanzado el pacto nacional del agua. Sobre la llegada del AVE, que está en cuestión con la llegada de José Luis Ábalos al Ministerio de Fomento, señaló que «es fundamental que la Región de Murcia tenga infraestructuras de primera» y se comprometió a defender esta reivindicación si es elegido presidente nacional del Partido Popular y se convierte, por tanto, en el líder de la oposición al Ejecutivo socialista.