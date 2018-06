El Gobierno asegura que el Mar Menor "se está estabilizando"

El director general de Medio Ambiente y Mar Menor, Antonio Luengo, afirmaba ayer en su comparecencia ante la Comisión Especial del Mar Menor del Parlamento murciano que este ecosistema «se está estabilizando» y ha emplazado a los grupos a que redactar la ley integral de protección de esta zona.

Luengo ha dicho que la red de seguimiento semanal de la laguna demuestra que los datos son mejores que los del año pasado en transparencia, con una media de casi 5 metros de profundidad con visibilidad, y unos niveles «muy inferiores» en fosfatos, amonio y nitrógeno, de 0,02 microgramos por litro. No obstante, ha admitido que requiere de «mucho tiempo para recuperarse» a pesar de que tiene «mucha resiliencia»: «Es como un globo: fue capaz de absorber un montón de presiones hasta que cambió color del agua».

Luengo ha pedido ser «muy prudentes» con el estado de la laguna porque es un ecosistema «vivo» sobre el que el puede incidir negativamente el aumento de la temperatura durante el verano: «Hay que ser optimistas pero no triunfalistas». Ha reprochado las declaraciones «alarmistas» que «generan ruido y confusión» sobre la recuperación de la laguna, cuya situación es muy diferente entre la zona norte y el resto de áreas.

Al respecto, ha afirmado que tiene preparadas 50 medidas de mejora, algunas a punto de ejecutarse, otras en tramitación y las restantes con previstos «retrasos» porque no se van a poner en marcha hasta que no tengan el consenso de los actores implicados «Vamos a intentar dar soluciones a demandas de la sociedad anteponiendo la recuperación del mar Menor», ha apostillado antes de asegurar que no va a «escatimar esfuerzos, conlleve el desgaste que conlleve». Entre esas medidas está la instalación de filtros verdes, la extracción de barcos, la retirada de basuras y los planes para estudiar la situación de las playas y de usos de la actividad náutica.

Ha rogado a los grupos parlamentarios que redacten la ley citada porque debe contar con consenso, aunque ha ofrecido todos los medios técnicos y humanos del Gobierno murciano y la ayuda de los miembros del Comité de Asesoramiento Científico al Ejecutivo autonómico.



«Actúan con total transparencia»

En esta línea se expresaba el diputado del PP Jesús Cano, que resaltó que el Gobierno está actuando con «absoluta transparencia» sobre el Mar Menor. En ese sentido, ha dicho que los datos reflejan que la laguna salada «está mejor que hace un año y que hace dos» y ha reprochado a la oposición la falta de colaboración criticando que insistan en que el Mar Menor está contaminado, «no lo está, atraviesa una situación de crisis de la que se recupera de forma estable».