El Campo de Cartagena quiere asegurarse nuevas concesiones de desalación

Los agricultores del Campo de Cartagena no quieren que les vuelva a pillar con el ´pie cambiado´ una sequía tan dura como la que parece que se está superando, al menos en la cabecera del Tajo. Estos productores, que dependen en un alto porcentaje del agua que reciben del Trasvase de esa cuenca a la del Segura, quieren asegurarse otras fuentes de suministro, como la procedente de la desalación.

Este fue uno de los puntos del orden del día de la Junta General Ordinaria de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, celebrada ayer en Torre Pacheco. En el punto 5 del orden del día los comuneros analizaron la búsqueda de nuevos recursos procedentes de la desalinización.

«Tenemos que optar a todos los recursos posibles, a través de concesiones, de las plantas de Valdelentisco y Torrevieja (Alicante), del Ministerio, para no quedarnos a cero como este año», explicó Manolo Martínez Madrid, presidente de la Comunidad.

Es más, los regantes no se lo van a pensar dos veces para solicitar la construcción de una nueva desaladora en la zona, de unos 30 hm3 de capacidad, en el caso de que no puedan asegurarse estas concesiones, «porque las plantas del Ministerio no incrementen su producción».

9.800 comuneros forman parte de la Comunidad de regantes del Campo de Cartagena, que son propietarios de 42.000 hectáreas. Es la comunidad más grande de todo el perímetro regable que depende del Trasvase en tierras de la Región de Murcia, sur de Alicante y norte de Almería.

Durante la reunión también hizo un repaso de las perspectivas de regadío para lo que resta de año hidrológico.

«Las perspectivas son muy buenas para acabar el año, algo que no nos esperábamos hace unos meses», apuntó Martínez Madrid, quien calculó que hasta el 30 de septiembre su comunidad contaría con 27,2 hectómetros cúbicos, unos 10 al mes, contando con «algo de remanente» que aún tienen.

«Va a ser un buen verano, tras el de 2013-2014, que es a partir del cual comenzó la debacle». Hasta la fecha y desde el 1 de octubre los comuneros han recibido sólo 23 hm3 de agua para regar.

Por último, se acordó solicitar al Ministerio que ejecute la red de recogida y transporte de los rechazos procedentes de las desalobradoras (el salmueroducto), que evite la entrada en el Mar Menor de agua de riego en superficie. Esta obra permitiría el tratamiento de las salmueras en la planta de El Mojón y su posterior vertido al Mar Mediterráneo.

Los comuneros también tenían que elegir al nuevo vicepresidente de la Comunidad, para cuyo cargo se presentaron el actual, Francisco José Martínez, y otro candidato, Ricardo González. A la hora de cerrar esta edición aún no se había votado.