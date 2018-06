El abogado de Barreiro pide archivar la Púnica

Raúl Pardo Geijo, abogado de la ex alcaldesa de Cartagena y senadora Pilar Barreiro, ha solicitado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que dé por clausurada la investigación del denominado caso 'Púnica', archive las actuaciones y decrete el sobreseimiento libre de su defendida por no existir indicios «racionales» de haberse perpetrado el hecho que da motivo a la formación de la causa, «bien que el hecho no es constitutivo de delito».

En el escrito, el abogado defiende que la instrucción está «agotada, materialmente, como ya apuntaba el Ministerio Fiscal en su escrito de 15 de marzo de 2018, interesando el sobreseimiento provisional», y ahora sostiene que también lo está «formalmente, con creces», por lo que no cabe más que decretar el «sobreseimiento libre».

En este sentido, Geijo recuerda que la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal, que entró en vigor el 6 de diciembre de 2016, «introdujo diversas medidas para evitar las dilaciones de los procedimientos penales, siendo una de ellas la fijación de plazos máximos para la instrucción». En este caso, recuerda que las diligencias fueron incoadas por auto de 28 de septiembre de 2017, por lo que, de conformidad con lo establecido en la Ley, «el plazo máximo para instruir finalizaba el 28 de marzo de 2018».