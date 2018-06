Solo el 6% de los afiliados del PP votará al nuevo líder nacional

Un total de 2.247 de los 35.000 militantes con los que asegura contar el Partido Popular de la Región de Murcia, el 6,42%, se han inscrito para poder votar en el próximo congreso extraordinario que elegirá al presidente o presidenta nacional que sustituirá a Mariano Rajoy, que ha dejado la política tras la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno.

En el proceso electoral solo podían votar aquellos afiliados que estaban al corriente del pago de las cuotas, que tenían previamente que inscribirse en sus respectivas sedes para poder tener derecho al voto en la primera vuelta que se celebrará el próximo 5 de julio. Ese día los militantes deberán elegir entre Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal, Pablo Casado, José Manuel García-Margallo, José Ramón García Hernández y Elio Cabanes. Los dos que más votos obtengan pasarán a una segunda vuelta, en la que ya votarán los compromisarios en el congreso nacional de los días 20 y 21 de julio. Por parte de la Región de Murcia, habrá 117 compromisarios, más los que son natos.

La cifra de militantes populares murcianos que participarán en la votación del 5 de julio es algo superior a la que se registró en el proceso electoral que tuvo lugar en marzo para elegir entre Fernando López Miras y Antonio Garre Izquierdo como nuevo presidente del Partido Popular en la Región de Murcia, en la que solo 1.200 afiliados se inscribieron en el proceso, apostando en su amplia mayoría (90%) por el actual jefe del Ejecutivo regional, que no necesitó la segunda vuelta para revalidar su mandato.

En el último congreso autonómico del PP en la Región fue donde se estrenó este sistema de 'un afiliado, un voto'. No obstante, hubo seis municipios en los que no se llegaron a instalar urnas porque no había ni un solo militante (ni siquiera los alcaldes y concejales en dichas localidades) al corriente del pago de las cuotas.

La Región de Murcia será la comunidad autónoma uniprovincial, a excepción de Madrid, en la que más participación habrá, con más militantes inscritos que en Asturias, La Rioja, Cantabria y Navarra. También es superior a la de otras provincias como Barcelona, Alicante, Zaragoza, La Coruña, Valladolid o Mallorca. En total, 64.523 afiliados populares elegirán al nuevo líder del partido, que tendrá la misión inmediata de recuperar poder municipal y autonómico en las elecciones del 26 de mayo de 2016 y, tras estas, recuperar el Gobierno de la nación, ahora en manos de los socialistas de Pedro Sánchez. Esta participación del 7,5% del total de la militancia, cifrada en 860.000, es un porcentaje ligeramente superior al de la Región de Murcia, pero aún así muy bajo. No obstante, el número de inscritos era «el previsto», según el coordinador general de los populares a escala nacional, Fernando Martínez-Maíllo, quien admitió alguna «disfunción» en este asunto.

Candidatos como José Manuel García-Margallo han criticado la escasa participación, calificando de «ridículamente bajo» el porcentaje registrado y afirmando que, por la importancia del proceso, él hubiera esperado un 80% de inscritos.