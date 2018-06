"El vapeo es una fórmula de despistaje igual de nociva"

La Consejería de Salud de la Región de Murcia lo tiene clarísimo. «Los efectos perjudiciales del tabaco sin combustión son similares a los del tabaco», afirma el director general de Salud Pública y Adicciones de la Comunidad, José Carlos Vicente, quien señala que el vapeo «no es más que una fórmula de despistaje para los usuarios, que creen que no tiene efectos negativos para su salud, que no consume nicotina y que les ayuda a dejar de fumar, pero ninguna de estas tres cosas son ciertas».

Los cálculos de la Consejería de Salud señalan que en la Región de Murcia puede haber actualmente entre 12.000 y 15.000 vapeadores, quienes, contra lo que se cree, «también pueden contaminar los espacios cerrados». «Todos estos efectos queman la nicotina a menor temperatura que con el cigarrillo tradicional, pero eso no quiere decir que sus consumidores no estén tomando nicotina. Y, como toman nicotina, sufren los perjuicios que acarrea para la salud la nicotina, como efectos cardiovasculares, respiratorios y cancerígenos», explica José Carlos Vicente, quien cita estudios que señalan que el porcentaje de vapeadores que ha conseguido dejar de fumar con este método «es muy bajo, de entre el 1 y el 5%».

Además, advierte el director general de Salud Pública y Adicciones, se están encontrando casos de vapeadores que no solo no consiguen reducir el consumo, sino que lo incrementan. «Vapean en espacios cerrados y luego cuando salen a la calle se encienden un cigarrillo», explica José Carlos Vicente, quien insiste a los fumadores pasivos que no por tener al lado a alguien vapeando están sufriendo menos perjuicios para su salud que si estuvieran junto a un fumador. «Estos aparatos contienen partículas que pueden contaminar los espacios cerrados, con los riesgos de exposición pasiva», afirma Vicente.

«Hay muchas otras fórmulas para dejar de fumar, para lo que principalmente se necesita es fuerza de voluntad», indica José Carlos Vicente, que recuerda que la Consejería trabaja en una estrategia «para conseguir que ningún murciano fume».