El vapeo en el centro del debate

Probablemente ve usted a personas por la calle, cada vez con más frecuencia, con unas maquinitas de la que chupan y expulsan vapor. Son los vapeadores, los fumadores del siglo XXI, que ya no emplean los clásicos cigarrillos sino los denominados 'e-cigarettes', unos dispositivos que no son exactamente los cigarrillos electrónicos que llevan años en el mercado y utilizan líquidos, sino unos nuevos aparatos llamados IQOS, introducidos por Philip Morris, que calientan el tabaco sin combustión ni humo y que, según sus firmes defensores, no solo son menos perjudiciales que el tabaco tradicional, sino que también son la mejor ayuda para abandonar el hábito de fumar.

En Murcia, la primera tienda en la Región especializada en asesoramiento para dejar de fumar la abrió Antonio Martínez Meroño, quien confirmó a esta Redacción que el auge del vapeo se está expandiendo por el territorio regional. Antonio Martínez Meroño señala que hoy en día hay otros establecimientos similares en municipios como Molina de Segura, Lorca, Alcantarilla y Cieza. «No son los cigarrillos electrónicos de toda la vida, sino máquinas más desarrolladas en las que se puede regular la cantidad de tabaco y también su potencia. Hay muchísimos tipos de marcas y modelos, cada vez más desarrollados», indica este comerciante, que afirma que a él le ha servido para dejar de fumar «cuando fumaba más de un paquete al día».

«Lo ideal sería no fumar. Pero abandonar la adicción de la nicotina es difícil y hay personas que necesitan algún tipo de ayuda. El vapeo es eficaz», indica Antonio Martínez Meroño, quien indica también que el vapeo, a la larga, es mucho más barato que el tabaco tradicional. «Hablamos de que se perdería mucho dinero en impuestos».

Reconoce este promotor del vapeo que las autoridades sanitarias en España no son partidarias de esta nueva moda, aunque él afirma que en otros países europeos se ve el vapeo como «un aliado» en la lucha por romper con el tabaco. Así, pone como ejemplo Reino Unido, donde el Ministerio de Sanidad del Gobierno británico y, por otra parte, MOVE -Movimientos de Médicos en Apoyo del Cigarrillo Electrónico-, ven que esta alternativa es la más eficaz para dejar de fumar y un 95% menos perjudicial.