Las titulaciones que vienen a la Región de Murcia

Renovarse o morir. Las universidades de la Región de Murcia (las públicas UMU y UPCT y la privada y católica UCAM) tienen claro que la oferta de los grados no puede estancarse y sí responder a las necesidades de los estudiantes y a la demanda del mercado laboral. Todo con el fin último de evitar la pérdida de alumnos que de otro modo acudirían a otras universidades españolas para estudiar lo que no encuentran en esta Comunidad. De hecho, el próximo curso 2018-2019, los estudiantes de la Universidad de Murcia podrán matricularse en el grado de Relaciones Internacionales de la ya Facultad de Turismo; y los que opten por la católica, tienen dos grados más entre los que elegir: Traducción e Interpretación y Odontología en inglés. La Universidad Politécnica de Cartagena está a punto de incluir en su catálogo Turismo, que perdió cuando la escuela que tenía adscrita cerró.



Universidad de Murcia

El nuevo equipo rectoral de la universidad más decana de la Región, la UMU, con José Luján a la cabeza, ha iniciado ya una ronda de consultas con los equipos directivos de todas las facultades de esta institución, que ya ha sobrepasado su centenario. El objetivo es poner sobre la mesa las propuestas de cada centro para impartir nuevos grados o modificar los planes de estudios de los que están actualmente en el catálogo de titulaciones. «A partir de ahí veremos si son viables», explica el vicerrector de Calidad, Cultura y Comunicación, Javier Martínez.



Turismo estrena Facultad y grado: Relaciones Internacionales

Fue a finales de noviembre del año pasado, cuando la Escuela de Turismo de Murcia, adscrita a la Universidad de Murcia (UMU), logró el visto bueno del Consejo de Gobierno de la Comunidad para pasar a denominarse Facultad de Turismo. Este centro tiene ya aprobado el nuevo grado en Relaciones Internacionales, que empezará a impartir el próximo curso 2018-2019.

El centro tiene 240 plazas de nuevo ingreso, 120 en enseñanza presencial y otras tantas en semipresencial. En su definido como «ambicioso plan de estudios» se ofrece a los alumnos una formación integral «para entender el sistema de relaciones en el mundo». Como salidas profesionales se apuntan desde la carrera diplomática, trabajo en instituciones internacionales, en empresas multinacionales hasta experto en desarrollo de una ONG, entre otras.

La Facultad de Turismo se ha convertido en el primer centro universitario en la Región de Murcia que imparte este grado.



Reformas en los estudios y apuestas por dobles grados

La UMU también es consciente de que la evolución de la sociedad y del mercado laboral demanda en algunas de sus titulaciones cambios en los planes de estudios. Por eso este próximo curso 2018-2019 el grado de Traducción e Interpretación estrena plan, además de ampliar en 10 el número de plazas para el primer curso (pasa de 90 a 100). «Son estudios totalmente nuevos para los alumnos que empiezan este año, que están adaptados a la demanda social y a la capacidad técnica de la Facultad de Letras», indica Martínez.

Otro de los grados en los que se está trabajando en un nuevo plan de estudios es en el de Información y Documentación, de la Facultad de Comunicación y Documentación. Calculan que la reforma estará terminada para el mes de mayo próximo. Después habrá que esperar al visto bueno de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), que suele tardar entre tres y cuatro meses en dar una respuesta.

El vicerrector comenta, por último, que el futuro de las titulaciones también pasa por incrementar la oferta de dobles grados. «En la actualidad la UMU tiene tres dobles grados de cinco años, ADE+Derecho, Matemáticas e Informática, y Periodismo con Información y Documentación que el próximo curso gradúa a su primera promoción».

En la Facultad de Educación se trabaja en el doble grado de Infantil y Primaria, con vistas a ponerlo en marcha en el curso 2019-2020.



Universidad Politécnica de Cartagena

Es la universidad más pequeña de la Región, ´independizada´ de la UMU desde agosto de 1998. Está integrada por escuelas fundamentalmente de la rama tecnológica (como ingenierías y arquitectura) y empresarial y la mirada futura la tiene puesta en la UP4 y en los títulos integrados, sin dejar de lado nuevas titulaciones según la demanda del alumnado y del mercado laboral. Tras pasar por momentos duros durante la crisis, en las que los grados más vinculados al sector de la construcción vivieron momentos bajos (arquitectura e ingeniería de edificación), la recuperación económica ha vuelto a darles más vida.

«Es ahora cuando nos planteamos, poner en marcha algún grado nuevo o que complemente a los que ya tenemos», comenta el vicerrector de Ordenación Académica y Calidad, José Luis Muñoz. Por ejemplo, los compartidos con otras universidades o los dobles grados. «Serían nuevos perfiles complementarios y con un coste económico razonable; pero a día de hoy no tenemos claros cuáles».



Cartagena apuesta por recuperar el grado de Turismo

La UPCT no concibe que la ciudad portuaria, con el empuje turístico que está teniendo gracias, sobre todo, a los cruceros, no ofrezca el grado de Turismo en sus centros. «Cartagena no puede quedarse sin esta titulación que se perdió cuando cerró el centro adscrito que la impartía», apunta Muñoz. Serían 50 nuevas plazas, y ya ha obtenido la aprobación de la ANECA. Está a la espera de verificación del Consejo de Universidades y de la aprobación del Consejo Interuniversitario de julio.

Y también hay movimiento político en torno a esta titulación: el grupo Popular en el Ayuntamiento de Cartagena defenderá, en el próximo Pleno, su implantación para el próximo curso. «Cartagena no puede renunciar a la formación de profesionales de uno de los sectores fundamentales para el desarrollo económico del municipio», según la concejal Carolina Palazón.



La UP4 y los títulos integrados (grado y máster) que vienen

Una de las apuestas claras de la UPCT, «pero, por ahora, a largo plazo y con fases intermedias», es impulsar el consorcio entre las cuatro universidades politécnicas españolas, la UP4, junto con Valencia, Barcelona y Madrid. Sería para impartir títulos integrados que combinan grado y máster. El problema, hasta que se cambie la estructura, es que es obligatorio finalizar el grado y que los planes de estudios son cerrados e «impiden una evolución natural de las materias de uno y otro».



Universidad Católica San Antonio de Murcia y Cartagena

La Universidad Católica San Antonio de Murcia y Cartagena (UCAM), la única privada de la Región, tiene la vista puesta en la internacionalización de la oferta de sus estudios y en el inglés como el idioma de referencia. «Nuestra apuesta pasa por la internacionalización y por los planes de estudios en inglés porque el campo laboral se amplía mucho, además de que la demanda es cada vez mayor», explica el vicerrector de Calidad y Ordenación Académica de la UCAM, Manuel Ruiz.



Traducción e Interpretación y Odontología en Inglés

Las novedades de la católica para el curso que comienza en septiembre, es el nuevo grado en Traducción e Interpretación, con 60 plazas, que ha sido aprobado en el reciente Consejo Interuniversitario, con la oposición de las universidades públicas y de Podemos. «Se le ha querido rodear de polémica, pero lo cierto es que no perjudica a la UMU; hemos decidido ponerlo en marcha por la grandísima demanda que hay, ya que cada año se quedan fuera en la Región 300 alumnos, cerca de 400 en Alicante y más de 700 en Andalucía», subraya Ruiz, dejando claro que el 60% de los estudiantes de este grado serán de fuera de la Región.

Odontología, por su parte, estrena plan de estudios en inglés este curso y la UCAM saca 40 plazas.



Farmacia en Murcia y Náutica en Cartagena, el futuro más cercano

La universidad privada tiene en evaluación, con el objetivo de incluirlos en su catálogo de titulaciones lo antes posible, los grados de Farmacia en inglés y de Náutica en el campus de Cartagena. «No sé si con alguno de ellos llegaremos a tiempo para este curso», indica Ruiz, quien explica que el de Náutica es un grado que solo se oferta en cuatro universidades españolas. «En Cartagena tenemos las infraestructuras necesarias, y, además, hay gran demanda. Es una oportunidad para trabajar en el ámbito de la gestión portuaria y de la ingeniería en este campo», destaca el vicerrector.