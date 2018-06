Playas sin humo este verano

La Consejería de Salud está desarrollando una ambiciosa estrategia antitabaco que tiene como objetivo de erradicar su consumo en la Región de Murcia en el plazo de siete años. Y una de las iniciativas más llamativas de este plan regional es la de las playas sin humo, aunque aquí la Comunidad Autónoma no puede actuar sola, sino que necesita la colaboración de los ayuntamientos del litoral.

El director general de Salud Pública y Adicciones, José Carlos Vicente, confirma que este verano vamos a tener en la Región playas libres de humos, para las que se contará con un distintivo, aunque recuerda que en ningún caso estas pueden tener una vocación prohibitiva. «Deben ser voluntarias, puesto que la legislación en España no permite poner sanciones por fumar en espacios al aire libre. Tienen que ser espacios para concienciar, no solo por los efectos nocivos que provoca el tabaco tanto para quien los consume sino para quien está alrededor, sino también por el perjuicio que suponen para el medio ambiente las colillas que se dejan en las playas», indica José Carlos Vicente, quien insiste en que no habrá sanciones en ningún caso. Se confía en la buena disposición y en la educación de los bañistas. La Consejería prepara una inversión en cartelería, guías y folletos para estas playas que se incorporen a la red de espacios libres de humo.

En la actualidad, existen distintas comunidades autónomas que gozan ya de playas libres de humo, como son Galicia, Cataluña o Canarias. El municipio gallego de Baiona fue pionero en implantar con éxito esta iniciativa.



El foco en las mujeres

La estrategia contra el tabaco consta de una serie de campañas que se van a poner en marcha en los próximos meses, que incidirán bastante en la formación, con el Programa Argos. «Hemos conseguido alargar el comienzo de fumar en los jóvenes y la proporción de jóvenes que fuman respecto al resto de España», indica el director general de Salud Pública y Adicciones, quien se muestra preocupado por el cada vez mayor consumo de tabaco entre las mujeres murcianas. «Estamos viendo con preocupación cómo el porcentaje de fumadoras en la Región de Murcia va en aumento y es superior a la media nacional, mientras que el de hombres que fuman es inferior. Por eso en la estrategia regional pondremos el foco en las mujeres, pues ellas, como potenciales madres, deben tener conciencia de que el tabaco es perjudicial incluso aunque no tengan pensado quedarse embarazadas en el corto plazo», asegura José Carlos Vicente.

Según los datos que maneja la Consejería de Salud, en la Región de Murcia, donde hay 340.000 fumadores, mueren al año 2.750 personas a causa del tabaco, que mata a más gente que el sida, las drogas ilegales, los accidentes de tráfico y al alcohol juntos.

El objetivo de la estrategia antitabaco del Gobierno regional pretende reducir la tasa de adictos a los cigarrillos del 28% actual, por encima de la media nacional del 25%, al 5% en el año 2025, lo que en términos absolutos supondría pasar de 340.000 fumadores a 60.000.