"Llevo años estudiando, pero esto es una lotería"

«Es A + B elevado a N - 1». «He empezado a darle valores y entonces sale súper fácil». «Porque me he acordado del examen de Andalucía, se me ha venido la luz y empezado a probar». Eran algunas de las frases (incomprensibles para los profanos en la materia) que se escuchaban este sábado por la mañana de boca de los opositores que iban saliendo de La Merced, en Murcia, tras hacer las pruebas de Matemáticas. Los aspirantes, en su mayoría jóvenes, formaban corrillos y ponían en común lo que habían visto en el examen. «Es que te dice que la N es mayor que 2», apuntaba una joven. Otra, a su lado, instaba a ir a tomar «un café y ya me repaso los temas». «Yo creo que está bien lo que he hecho», zanjaba una compañera, satisfecha.

Un total de 4.873 aspirantes se han presentado a la primera prueba de las oposiciones a Secundaria, lo que representa un 83,7 por ciento respecto a los 5.822 admitidos al proceso selectivo.

Uno de esos opositores es Fernando, de 26 años de edad, que acudía a La Merced por la especialidad de Mantenimiento de Vehículos. «Esto es lo mismo de siempre: muchos temas y poco tiempo para desarrollar», apuntaba el joven, a la salida de la prueba. Es «la primera vez» que se presenta a unas oposiciones, y admite que «tampoco mi tiempo de dedicación ha sido tan extremo». No ha ido a una academia y se ha preparado por su cuenta.

Desde las siete y media de la mañana había colas en otro de los puntos de la capital murciana donde había pruebas: las aulas de Espinardo. Allí, la constante eran «los nervios», explicaban algunos jóvenes antes de entrar al examen. «Estoy repasando el tema que quiero que me salga, a ver si hay suerte», indicaba una opositora. «A ver lo que podemos hacer, porque esto es una lotería», apostillaba otra, que no recordaba cuántos años llevaba preparándose, pero unos cuantos.

En Murcia se presentaba Ángel Hernández, presidente de la Asociación de Interinos Docentes de la Región (Aidmur), un hombre que hace unos días denunciaba que le habían dejado fuera de las pruebas. Que le habían expulsado por un error informático. «Para no haber estudiado, algo he hecho; si me llegan a dejar estudiar, era la mía», señalaba Hernández ayer, al acabar el examen. «Lo mejor, los cientos de apoyos de compañeros opositores, la empatía y sentir a tantísimos compañeros cerca», hacía hincapié.

También Cartagena fue ayer sede de esta primera prueba de las oposiciones a Secundaria para un total de 1.227 participantes a través de las instalaciones de la UNED y de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) en los edificios de la Facultad de Ciencias de la Empresa y de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial.

Precisamente en este último escenario, en el Campus Muralla del Mar, varios de los opositores de la especialidad de Física y Química coincidían en que se habían encontrado con un examen «asequible». Eulogio, natural de Roldán y con 28 años, lamentaba no haberse preparado mejor: «Mi preparación ha sido cero porque estoy trabajando en un instituto y en una academia, pero el examen se podía hacer bien», comentaba. Algo similar relataba Pedro, murciano de 40 años, para el que era su primera vez.

Ana María y Feli, de Bullas y Mula respectivamente, aseguraban que la parte práctica de esta prueba había sido «un regalo para los interinos, con 'trampitas' y demasiado largo, pero se han portado muy bien». Ana María, que se presentaba por segunda vez y que lleva dos años en la bolsa de trabajo, lo comparaba con la prueba de Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad (EBAU): «Los ejercicios, de electromagnetismo por ejemplo, me han recordado a los de Selectividad pero en un nivel superior», concluía.

Uno de cada 9,6 opositores conseguirá plaza en esta oposición, explicó ayer la consejera de Educación, Adela Martínez-Cachá. La Consejería prevé que todo el proceso selectivo estará finalizado el 20 de julio, de forma que a los aspirantes que superen la oposición se les pueda asignar un puesto de trabajo como funcionarios en prácticas para el curso escolar 2018-2019.

Por especialidades, el mayor número de presentados es Inglés del Cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria, donde se presentaron 948 aspirantes para un total de 136 plazas convocadas, lo que supone una plaza para cada siete opositores. 734 para las 56 plazas de Geografía e Historia, 506 en la especialidad de Lengua Castellana y Literatura (41 plazas), 454 en Matemáticas (39 plazas), 432 en Física y Química (60 plazas), 391 en Orientación Educativa (31 plazas) y 210 en la especialidad de Economía (19 plazas).

Martínez-Cachá indicó que «la jornada transcurre con absoluta normalidad». Algo que corroboraba Amparo Crespo, responsable de la Consejería que fue a La Merced con motivo de las pruebas. «Ahora cada tribunal hará las correcciones. Cada tribunal va a su ritmo y cada especialidad también», señaló al respecto.