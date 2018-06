"Es A + B elevado a N - 1". "He empezado a darle valores y entonces sale súper fácil". "Porque me he acordado del de Andalucía, se me ha venido la luz y empezado a probar". Eran algunas de las frases (incomprensibles para los profanos en la materia) que se escuchaban este sábado por la mañana de boca de los opositores que iban saliendo de La Merced, tras hacer las pruebas de Matemáticas. Las personas, en su mayoría jóvenes, formaban corrillos y ponían en común lo que habían visto en el examen. "Es que te dice que la N es mayor que 2", apuntaba una joven. Otra, a su lado, instaba a ir a tomar "un café y ya me repaso los temas". "Yo creo que está bien lo que he hecho", zanjaba una compañera, satisfecha.

Un total de 4.873 aspirantes se han presentado a la primera prueba de las oposiciones a Educación Secundaria, lo que representa un 83,7 por ciento respecto a los 5.822 admitidos al proceso selectivo.

Uno de esos opositores es Fernando, de 26 años de edad, que acudía a La Merced, en Murcia, por la especialidad de Mantenimiento de Vehículos. "Esto es lo mismo de siempre: muchos temas y poco tiempo para desarrollar", apuntaba el joven, a la salida de la prueba. Es "la primera vez" que se presenta a unas oposiciones, y admite que "tampoco mi tiempo de dedicación ha sido tan extremo". No ha ido a una academia y se ha preparado por su cuenta.

Uno de cada 9,6 opositores conseguirá plaza en esta oposición, explicó hoy la consejera de Educación, Adela Martínez-Cachá, quién dijo qule se trata de "una oferta de empleo público histórica", ya que "en Secundaria no se hacía una oferta tan amplia desde 2010".

Las pruebas comenzaron esta mañana en las localidades de Murcia y de Cartagena en 10 sedes, en las que se han distribuido 75 tribunales.

Así, en el Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia se ubicaron 6 especialidades en 5 edificios, con un total de 3.596 aspirantes admitidos.

En la ciudad de Murcia, 699 aspirantes de dos especialidades estaban citados en el Aulario General de La Merced de la Universidad de Murcia, y en el IES Alfonso X se convocaron a 296 correspondientes a 9 especialidades.

Por otro lado, en Cartagena, la primera prueba comenzó en la sede de la UNED y en la Universidad Politécnica de Cartagena, en los edificios de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (Campus Muralla del Mar) y de la Facultad de Ciencias de la Empresa, para un total de 1.227 opositores.

Por cuerpos docentes, a especialidades del Cuerpo del profesores de Enseñanza Secundaria, se presentaron un 84,51 por ciento de los admitidos, al Cuerpo de profesores técnicos de Formación Profesional, un 82,32 por ciento, a especialidades del Cuerpo de profesores de Música y Artes Escénicas, un 72,11 por ciento, y finalmente, a la especialidad de Fotografía, única del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño, un 73,17 por ciento del total de admitidos.

Por especialidades, el mayor número de presentados es Inglés del Cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria, donde se presentaron 948 aspirantes para un total de 136 plazas convocadas, lo que supone una plaza para cada siete opositores. 734 para las 56 plazas de Geografía e Historia, 506 en la especialidad de Lengua Castellana y Literatura (41 plazas), 454 en Matemáticas (39 plazas), 432 en Física y Química (60 plazas), 391 en Orientación Educativa (31 plazas) y 210 en la especialidad de Economía (19 plazas).

La primera prueba de las oposiciones tiene carácter eliminatorio y evalúa conocimientos específicos sobre la especialidad a la que se opta. Consta de una parte de ejercicio práctico y otra de desarrollo de un tema elegido por el opositor de entre un número de temas extraídos al azar del temario oficial de su especialidad, dependiendo el número total de temas extraídos de la especialidad de que se trate.

Martínez-Cachá indicó que "la jornada transcurre con absoluta normalidad y hay una elevada participación de opositores".

Además, deseó "toda la suerte a los opositores" y agradeció "la labor de los funcionarios de la Consejería que han trabajado para que todo el proceso de oposiciones se desarrolle con el máximo rigor y total normalidad".

Una vez finalizada la primera prueba, a partir del 25 de junio continuarán el resto de actuaciones de los diferentes tribunales, que se llevarán a cabo en institutos de Educación Secundaria de los municipios de Murcia, Cartagena y Molina de Segura.

En estas sedes se custodiarán y se corregirán los exámenes y se citará a los aspirantes.

Además, será en estas sedes donde se efectuarán todas las notificaciones oficiales de los tribunales, tales como listados de notas, plazos y citaciones individuales, además de la segunda prueba de la fase de oposición.

Los resultados de la primera prueba comenzarán a publicarse por cada tribunal a partir la semana próxima. No existe una previsión de fecha común dadas las diferentes características de la primera prueba para las diferentes especialidades, que en algunos casos se refiere a una prueba escrita en su totalidad, debiendo en otras especialidades realizarse ejercicios o partes de pruebas en talleres o en aulas o con materiales específicos dado el carácter eminentemente práctico o interpretativo de las mismas.

En las sedes de los tribunales se irán anunciando cuándo van a examinarse de las pruebas individuales y continuar el proceso de oposición los aspirantes que aprueben esta fase.

Además, será en dichas sedes donde se publicará de manera oficial cualquier aspecto relacionado con el procedimiento selectivo a partir del 25 de junio.

La Consejería prevé que todo el proceso selectivo estará finalizado el 20 de julio, de forma que a los aspirantes que superen la oposición se les pueda asignar un puesto de trabajo como funcionarios en prácticas para el curso escolar 2018-2019.

Toda la información sobre el proceso de oposiciones se puede consultar permanentemente en www.carm.es/educacion.