La oposición apoya la llegada del AVE soterrada sin paralizar las obras

La oposición ha apoyado este jueves una resolución en la Asamblea Regional en la que piden al Ministerio de Fomento que garantice la llegada del AVE soterrado a Murcia sin que ello suponga "paralización alguna de las obras existentes", que contempla la vía provisional en superficie, e incorporando "la máxima transparencia" en las decisiones.

El texto consensuado en el pleno monográfico sobre infraestructuras por PSOE, Podemos y Ciudadanos, y que el PP ha rechazado, descarta parte de la propuesta socialista registrada ayer, en la que se postulaba que, en ningún caso, la entrada del AVE en la capital de la Región se produzca en superficie.

La iniciativa ha incorporado una referencia a que la prioridad "absoluta" debe ser la licitación, adjudicación, contratación e inicio de las obras de soterramiento de las dos fases pendientes, así como que esta actuación ha padecido los "reiterados incumplimientos y retrasos" del PP.

En la sesión vespertina del pleno, que han seguido integrantes de la Plataforma Pro-Soterramiento, el diputado socialista Alfonso Martínez Baños ha apelado al diálogo para alcanzar un pacto regional de infraestructuras y se ha comprometido a que el AVE llegue "soterrado lo antes posible" a Murcia.

Por su parte, el diputado de Podemos Andrés Pedreño ha asegurado que el AVE "puede esperar" hasta que no se concluya el soterramiento, mientras que el parlamentario de Ciudadanos Luis Fernández ha criticado las "contradicciones" y "retrasos" del anterior Gobierno y ha respaldado que el AVE tiene que "llegar lo antes posible y soterrado".

El portavoz parlamentario del PP, Víctor Manuel Martínez, ha mostrado su confianza en que el PSOE "esté a la altura" y no detenga la entrada de la alta velocidad a la capital de la Región, añadiendo que el protocolo firmado por las tres administraciones no refleja que el AVE no pueda llegar de forma provisional en superficie mientras se ejecuta el soterramiento.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Patricio Valverde, ha reclamado al Gobierno central el "cumplimiento de sus compromisos" y no paralice ninguna de las obras proyectadas para la Región, mostrando en que el AVE llegue a Murcia por la vía provisional el 30 de agosto para iniciar la fase de pruebas y esté operativa a finales de año.

"Lo llevamos pidiendo todos los vecinos y va a ocurrir antes de final de año si no pasa nada y nadie lo impide", ha apostillado durante el debate monográfico de infraestructuras en la Asamblea Regional, donde ha pedido al Ministerio de Fomento que "no se paren" las nueve inversiones previstas para la Región, cuyo montante global asciende a 3.000 millones de euros.

Entre las resoluciones adoptadas se encuentran las que exigen al Gobierno central que concluya a la mayor brevedad posible la variante de Camarillas, se acometa el tramo regional del Corredor Mediterráneo y la autovía del Norte, así como un plan de mejora y ampliación de la red de Cercanías.

También ha salido adelante la resolución en la que se solicita al Ministerio de Fomento que plasme en una propuesta técnica la opción aprobada por el pleno municipal de Cartagena para que el AVE llegue en paralelo a la carretera de La Unión y soterrado en un último tramo.

Por su parte, la oposición ha criticado la falta de planificación y la improvisación de las administraciones central y autonómica en materia de infraestructuras, lo que ha impedido que haya una cohesión social y vertebración del territorio.

El diputado socialista Alfonso Martínez Baños ha reclamado un pacto en infraestructuras y ha incidido en que el nuevo delegado del Gobierno, Diego Conesa, está "escuchando y buscando soluciones" para que el AVE soterrado sea una "realidad lo antes posible", además de reducir "significativamente" el tiempo necesario en el que tiene que estar cerrado el paso a nivel de Santiago El Mayor.

En la bancada de Podemos, el parlamentario Andrés Pedreño ha acusado al PP de participar en la "geografía del despilfarro" en carreteras y ferrocarriles desde 1996 "malgastando" 250 millones de euros en obras "infrautilizadas o inútiles", al tiempo que ha emplazado a Conesa a que paralice la entrada del AVE a Murcia en superficie.

En Ciudadanos, el diputado Luis Fernández ha priorizado la inversión en la variante de Camarillas y, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa previa al pleno, ha solicitado a Fomento que el AVE "llegue ya y soterrado" a Murcia.