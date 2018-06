Urralburu: "Los murcianos no se merecen 600 euros menos que un cántabro"

El secretario general y portavoz parlamentario de Podemos, Óscar Urralburu, consideró que la decisión de Pedro Sánchez de no reformar el sistema de financiación autonómica resulta «inadecuada» y dijo que su partido reclama «un suelo de derechos que se debe trasladar a la financiación autonómica para políticas públicas y que sea independiente del lugar donde residan los ciudadanos. Los murcianos no se merecen recibir 600 euros menos al año que un riojano o un cántabro o un riojano».

No obstante, estima que el presidente del Gobierno «tiene que ofrecer a la Región, mientras tanto, compensaciones efectivas que eviten el crecimiento del endeudamiento público de la Comunidad Autónoma. Tenemos una deuda descontrolada y hace falta ponerle freno. No podemos volver a tener que pedir otros 500 millones de euros en 2018 y otros tantos en 2019 y 2020. Necesitamos del Gobierno del PSOE medidas para intentar pararla y un horizonte de reducción del déficit. Esto no es cuestión de enfrentamiento entre territorios», indicó.