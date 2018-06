El presidente de Aidmur acudirá a los tribunales al quedarse fuera

Finalmente, Ángel Hernández, profesor de Matemáticas y presidente de la Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia (Aidmur), se ha quedado fuera de las oposiciones de Secundaria.

«Iré a los juzgados y a donde haga falta, porque ha sido un error administrativo y la Administración está para corregir errores», apuntó ayer. Al quedarse fuera de este proceso de oposiciones, Hernández también se queda fuera de la lista de interinos (y por lo tanto sin la opción a trabajar) durante los dos próximos años, hasta que se vuelven a convocar las oposiciones. «Para los interinos de Matemáticas es imprescindible para estar en la lista estar inscrito en las oposiciones», comentó.

El presidente de Aidmur, tras doce años en la enseñanza pública, insistió en que se ha quedado fuera porque «parece ser que al apuntarme no se generó la firma electrónica, por lo que no constó como que me apunté, a pesar de que sí se generó todo lo demás, como la carta de pago; y yo tengo el documento que lo acredita», dijo, insistiendo en que si el sistema luego no genera el documento «ni tampoco me dice que sea un borrador o que tengo que presentar algún documento más es un fallo del sistema, no mío».

Afirma que presentó la inscripción el 12 de abril y el documento generó un código QR.

Hernández apunta que en esta ocasión el proceso de inscripción de las oposiciones no estaban dentro del servidor seguro de Educarm, sino en un servidor externo «y al contrario que el otro servidor este ha estado generando documentos pese a que había fallos», lamentó.

Por su parte, Podemos exige a Educación que subsane los errores que afectan a 18 interinos entre los que se encuentra el presidente de Aidmur.

Óscar Urralburu, secretario general y portavoz parlamentario de Podemos Región de Murcia, ha afirmado que la Consejería de Educación «no ha ofrecido ninguna explicación» acerca de el motivo por el que no solucionan el problema.

Por ello, «nos tememos que hay una voluntad política de perseguir y castigar a Ángel Luis Hernández, Presidente de Aidmur».

La Consejería de Educación y Deportes ha explicado que durante el plazo de reclamaciones a las listas provisionales se han registrado 481 alegaciones que se han resuelto «conforme a los criterios contemplados en la convocatoria y con total garantía para todos los participantes».

Asimismo, según fuentes de la Consejería, se recibieron 18 alegaciones «no asociadas a ninguna solicitud de participación en el procedimiento», de personas que por alguna razón no presentaron la instancia en sede electrónica y que no han sido admitidas tras haber comprobado « tanto jurídica como informáticamente» que la solicitud no está presentada. En este caso se encuentra Ángel Hernández, presidente de Aidmur.

«Puesto que se trata de un procedimiento de concurrencia competitiva, de admitirlas se lesionarían los derechos de resto de aspirantes», concluyen las mismas fuentes.