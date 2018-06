Diego Conesa apuesta en su discurso por mejorar cercanías y restaurar el Mar Menor

Diego Conesa ha destacado en su discurso de toma de posesión como delegado del Gobierno la mejora del tren de Cervanías y la recuperación del Mar Menor, cuyo deterioro, según dijo, "constituye un desastre ecológico de enormes dimensiones ante el que no podemos permanecer impasibles".

En cuanto a las Cercanías, y a preguntas de Efe, ha dicho que "es la última en actuar en el país, la que utilizan el 95 por ciento de la población en la Región y que merece una actuación y una planificación para los próximos años y será una apuesta fundamental que impulsaremos a través de la Secretaría de Estado de Infraestructuras", de la que estará al frente el murciano Pedro Saura.

Indicó que la primera tarea serán los compromisos adquiridos, entre ellos rebajar tensiones, en clara alusión a la presencia policial en Santiago el Mayor por las obras del AVE. En este sentido, indicó que la policía "ya se va retirando gradualmente de las vías con normalidad y en coordinación".

En su discurso, Conesa ha dicho que "esta Delegación del Gobierno va a caracterizarse por su apertura, por su transparencia y por su cercanía".

"Mi compromiso y mi trabajo como delegado del Gobierno -aseguró-, se encaminará en una doble dirección: Por un lado, en incentivar las soluciones que desde el Gobierno de España se dé a los retos de nuestra Región, y por otro lado, articulando y coordinando dichas soluciones en cooperación con el Gobierno regional y con los 45 Ayuntamientos".

"No podemos, desde los poderes públicos, dejar de lado a quienes más necesitan de la protección institucional", agregó.

"La sociedad nos está exigiendo, más que nunca, que apartemos nuestras diferencias y apostemos, decididamente, por el entendimiento, por el acuerdo", añadió.

Tuvo en su discurso un recuerdo a anteriores delegados del Gobierno socialistas como Ángel González, ya fallecido, y a Rafael González Tovar, que se encontraba en el acto. Al acto no ha asistido Francisco Bernabé, el antecesor en el cargo, por problemas de agenda.

Al acto asistió el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, quién deseó suerte a Conesa porque "su suerte va a ser la de la Región. Tiene muchos proyectos encima de la mesa", recordó, al tiempo que apuntó que, entre otras obras, deberá concluir las obras del AVE.

Preguntado por las declaraciones de Pedro Sánchez augurando que no concluirá la reforma del sistema de financiación autonómica en esta legislatura, López Miras dijo que es una exigencia de todos los murcianos es reformar un sistema injusto, y no me pregunten más porque es un día de felicitar y no de que esté aquí tirándole los trastos a la cabeza en su toma de posesión", ironizó.

Por su parte, el líder de Ciudadanos en la Región, Miguel Sánchez, le deseó suerte y acierto, y confió en que no utilice el cargo "con espurios intereses electorales y haga la política de foto y de gesto, y que realmente sea el delegado, que es lo que necesitamos los murcianos. Si es así, ahí nos va a tener porque somos gente muy responsable y muy leal".

El portavoz del PSOE en la Asamblea, Joaquín López, ha dicho que es un día importante porque se consuma también en la Región de Murcia el cambio de gobierno en la Nación. "Esperanzados que sea un periodo de transparencia, información, de serenidad y para encarar los grandes retos que tiene la Región y que estamos seguro que va a resolver en la medida de sus posibilidades, con ese carácter que tiene de serenidad".

Al acto han asistido, entre otros, el presidente del Grupo Fuertes, Tomás Fuertes; la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver; los rectores de la UMU y de la UPCT, José Luján, Alejandro Díaz; el coronel de la Quinta Zona de la Guardia Civil, Jesús Arribas; el líder de Podemos en la Región, Oscar Urralburu; el alcalde de Murcia, José Ballesta, y el presidente de FECOAM, Santiago Martínez.

La sala del Paraninfo de la Universidad de Murcia estaba abarrotada y los asistentes aplaudieron en pie la llegada de Conesa, a quien interrumpieron en varias ocasiones con aplausos durante su discurso