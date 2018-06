Carta abierta de Jesús Gallardo, presidente de la Plataforma de Autocaravanas Autónoma

Jesús Gallardo Ramírez; Presidente de la Asociación Nacional Plataforma de Autocaravanas Autónoma P.A.C.A., en nota de prensa hace constar:

La duda no cambia; no se entiende como en el año 2018 no se sepa distinguir entre caravana y autocaravana, a tenor de las noticias que van saliendo día a día en prensa.

La autocaravana tiene una regulación específica a través de una Instrucción del Ministerio del Interior; que si bien no es de obligado cumplimiento en las Vías urbanas, no son caravanas ( remolque o semirremolque).

Los Tribunales no se ponen de acuerdo y dependiendo de cada Comunidad interpretan de una forma u otra los conceptos. A esto se le llama Fallo cuando se ponen en Sentencia.

El turismo con autocaravanas mueve en sí mismo una sustanciosa cantidad de millones de euros que tienen su origen principalmente en países europeos como Holanda, Bélgica o Alemania, pero también y cada vez más, España; recorriendo el interior de nuestra península y disfrutando de nuestra gastronomía y cultura, dejando sus beneficios en la ciudades donde se les acoge.

Los beneficios más inmediatos son para los fabricantes y distribuidores de este tipo de vehículos o los talleres especializados, pero también hay una importante fuente de ingresos para las ciudades que sirven de paradas en las rutas de estas autocaravanas.

Por supuesto que se debe de sancionar a quien incumple la Ley de Costas, no se trata de ir expulsándoles de un lado hacia otro; se trata de dar efectividad al gran problema existente y que son pocos los que se quieren ver involucrados, poniéndose manos a la obra; Extremadura ya se ha puesto las pilas y está proliferando de forma considerable con este tipo de turismo; ha visto un filón.

Demostrado está que deja más beneficios un autocaravanista a lo largo de todo el año en las ciudades, que cualquier turista o dominguero que va a la playa con el táper y la tortilla.

A esto vehículos se les debe de dar espacios ( áreas para su estacionamiento, de lo contrario se les debe de dejar estacionar como a cualquier otro vehículo que son).

Los perdedores de esta batalla nacional, serán los fabricantes españoles; desde la Plataforma ya estamos realizando una campaña , " si no me dejan pernoctar en autocaravana no compro, tu vendes tú defiendes". No es lógico comprar autocaravanas, dejar una cantidad de impuestos y que luego no te apliquen la norma que a los vehículos automóviles; si te prohíben estar dentro incluso de día en muchas poblaciones españolas.

Este sector crea muchos puestos directos e indirectos que se verán afectados.