Tres jóvenes, acusados de desvalijar a una veintena de ancianos

Tres jóvenes que están acusados por el fiscal de sustraer dinero y joyas a una veintena de ancianos de Molina de Segura y Murcia con la excusa de tomarles la tensión y revisar los contadores del agua, han reconocido este lunes los hechos en el Juzgado de lo Penal durante la primera sesión de la vista oral, que se prolongará hasta el miércoles.

El juicio, que se desarrolla en el Juzgado de lo Penal número Cinco de Murcia, se sigue contra Iván M.A., Abel Q.L., Jacinto D.L. y Francisco José P.S., este último no ha comparecido a la vista, lo que no impide la celebración del juicio contra él, al estar citado en forma y no enfrentarse a penas superiores a dos años de prisión.

Los tres acusados que han comparecido han reconocido ser los autores de la sustracción de joyas y dinero a los perjudicados, y uno de ellos, Jacinto D.L., ha pedido disculpas a estos por sus hechos.

Por su parte, las seis personas que fueron víctimas de los hurtos y que han declarado como testigos en esta primera jornada del juicio han mantenido la denuncia que presentaron en su día por estos hechos, que se iniciaron en febrero de 2011 y continuaron a lo largo de poco más de un año.

Dos de ellos han dicho que pese a mantener la denuncia, no reclaman por los perjuicios sufridos, mientras que un tercero ha comentado que prefiere renunciar a la indemnización que pudiera corresponderle para olvidar ya el tema y no tener que volver a los juzgados.

La fiscal del caso, en su escrito de conclusiones provisionales, que previsiblemente se verán modificadas tras el reconocimiento de los hechos por los acusados, reclama para ellos penas que van desde un año y medio de cárcel hasta seis años, más el pago de indemnizaciones por el valor de las alhajas sustraídas y no recuperadas.

El ministerio público indica que la estrategia utilizada para cometer los hechos consistían en que se hacían pasar por profesionales encargados de efectuar revisiones o reparaciones en sus viviendas o fingían que eran facultativos encargados de tomarles la tensión para controlar su estado de salud.