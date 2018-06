María José Díaz: "La FP Dual sería una vía para recuperar lo artesano, pero no lo vendemos bien"

Apasionada de lo tradicional y vinculada desde su infancia a la artesanía, recuerda que de pequeña vivía cerca del taller de José Sánchez Lozano, lugar al que se escapaba a menudo para ver desde la puerta al imaginero trabajar en sus esculturas. Ahora, ha recopilado en un libro los oficios de ayer.

Aquellos oficios recoge en 340 páginas, con más de 280 fotografías, casi 40 oficios de los de ayer, que en la actualidad no se ven con facilidad. Alfareros, tallistas o aguadores son algunos de ellos, que Mª José Díaz ilustra para recordar que lo tradicional aún puede tener cabida en la sociedad de hoy.

¿Cómo surgió la idea de escribir sobre los oficios de antes?

Soy una apasionada de la artesanía, he estado vinculada a ella desde muy pequeña y soy, ante todo, divulgadora. Suelo contar lo que me gusta para que la gente lo conozca. Creo que no solemos valorar la artesanía pero forma parte de nuestro patrimonio cultural y debemos conocerla para conocer nuestro pasado y presente. Estoy convencida de que los jóvenes están llamados a ser los guardianes de nuestro patrimonio cultural y a través de este libro creo que pueden conocerse algunos oficios de nuestra tierra como el afilador, el alpargatero o el posticero.

¿Cómo se puede acercar estos oficios a las nuevas generaciones?

Antes era fácil mantenerlos ya que cada maestro artesano, además de enseñar el oficio a sus hijos, lo transmitía a los aprendices que aceptaba bajo su 'tutela'. Ahora, si nadie transmite la forma de trabajar en un oficio, se pierde y, además, las nuevas generaciones no tienen la posibilidad de saber cómo se llevaba a cabo. En la actualidad es difícil vivir de la artesanía y creo que la FP Dual no está sabiendo venderla, aunque sería una vía interesante para recuperar y fomentar estos oficios.

¿Cuáles son algunos de los oficios que podremos conocer en Aquellos oficios ?

He estructurado el libro en nueve capítulos en torno al material que se trabaja, como el barro, el metal o la piel. Hablo, por ejemplo, del hijuelero, el sereno, el guarnicionero o los luthiers, que quedan ya muy poquitos en la Región.

¿Considera que la tendencia actual de valorar más lo natural y lo 'hecho a mano' pueda ayudar a recuperar estos oficios?

Yo creo que, a pesar de esta moda que vivimos en la actualidad, no se valora lo suficiente, y esto se ve en las ferias de artesanía, ya que en otras comunidades autónomas se aprecia mucho más lo artesano que en la Región. Además, la crisis económica ha hecho mucho daño al sector. Tenemos que sensibilizarnos y valorar lo que tenemos. Para ello, aunque tenemos que colaborar todos, porque la artesanía se merece el empujón de todos, la Administración tiene un papel muy importante.

¿Habrá más libros de 'Aquellos oficios'?

No sé si será el último que escriba, pero soy una fanática de la artesanía y la etnografía y creo que lo que no se cuenta se pierde.