Ander Martínez: "Lo peor de estos exámenes son los nervios; hay que estar tranquilos"

Ha sacado la nota más alta en la EBAU de este año, un 9,875 en la fase general, que es la obligatoria para todos los que aspiran a estudiar en la Universidad. Buen estudiante, no en vano partía con un 10 de media de los dos cursos de Bachillerato, recomienda enfrentarse a las pruebas «con calma, porque si has estudiado las apruebas seguro». Quiere ser periodista «para remover conciencias y denunciar lo que no me gusta».

A Ander le quedan dos meses para cumplir los 18 años, y hoy parte hacia Mallorca para pasar unos días de vacaciones con sus amigos. En la maleta, además de ropa, se lleva el haber conseguido la nota más alta en la EBAU 2018.

P Por las notas que has sacado parece que ha sido un paseo para ti.

R Ni mucho menos. En el primer examen, el de Lengua Castellana y Literatura, lo pasé fatal. Llegué muy nervioso y pensé que no me había salido bien. Por eso recomiendo a todos los estudiantes que, además de estudiar, vayan tranquilos a las pruebas. Que no se agobien porque es un examen más. Si llevan buena nota media del Bachillerato ya tienen un 60 por ciento conseguido.

P Tu nota final, que sumado todas las pruebas más el Bachillerato te da un 13,9, te abre las puertas a muchos grados.

R Sí, pero lo tengo ya casi decidido. Quiero estudiar el doble grado de Ciencias Políticas y Periodismo en la Universidad Juan Carlos I de Madrid; es la única universidad pública que lo tiene.

P ¿Te gusta la política, con la que está cayendo?

R Desde muy pequeño me ha apasionado. Incluso cuando tenía 10 u 11 años no me perdía ningún debate sobre el Estado de la Nación. También me gusta el activismo, el denunciar lo que no me gusta y despertar conciencias. No hay que quedarse quieto.