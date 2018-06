5.818, el número definitivo de opositores a Secundaria

La Consejería de Educación publicó ayer las listas definitivas de admitidos y excluidos a las oposiciones de Educación Secundaria que comenzarán el próximo sábado, 23 de junio, así como la distribución de aspirantes por tribunal para cada cuerpo y especialidad.

Tras el estudio de las peticiones de subsanación de errores presentadas en plazo, finalmente hay un total de 5.818 admitidos definitivos al procedimiento para las 27 especialidades convocadas.

La Consejería de Educación y Deportes ha explicado que durante el plazo de reclamaciones a las listas provisionales se han registrado 481 alegaciones que se han resuelto «conforme a los criterios contemplados en la convocatoria y con total garantía para todos los participantes».

Asimismo, según fuentes de la Consejería, se recibieron 18 alegaciones «no asociadas a ninguna solicitud de participación en el procedimiento», de personas que por alguna razón no presentaron la instancia en sede electrónica y que no han sido admitidas tras haber comprobado « tanto jurídica como informáticamente» que la solicitud no está presentada.

En este caso se encuentra Ángel Hernández, presidente de la asociación de interinos docentes de la Región de Murcia, Aidmur, quien finalmente se ha quedado fuera de la convocatoria. Hernández ha anunciado que llevará su caso a los tribunales.

«Puesto que se trata de un procedimiento de concurrencia competitiva, de admitirlas se lesionarían los derechos de resto de aspirantes», argumentan desde la Consejería.

«El procedimiento se ha desarrollado con toda normalidad con intervención exclusiva de los técnicos responsables, siguiendo las leyes de procedimiento administrativo y lo contemplado específicamente en la convocatoria, con total garantía para todos los opositores que han confiado en la Administración Educativa de la Región de Murcia para el ingreso en los cuerpos docentes», destacan fuentes de la Consejería.

También ayer se publicó la Resolución por la que se convoca a todos los aspirantes el sábado próximo a las 8:00 horas, en los lugares que corresponden a su especialidad, para el acto de presentación, que es de presencia obligada. Una vez realizado el acto de presentación, se comenzará con la primera prueba, realizándose todos los ejercicios escritos de la primera Prueba.

En esta Resolución se informa asimismo de las sedes oficiales que tendrán los tribunales de cada especialidad a partir del día 25 de junio próximo, donde se llevarán a cabo el resto de las pruebas y donde se harán oficiales las diferentes comunicaciones a lo largo del procedimiento selectivo.

Estas comunicaciones, a nivel meramente informativo, también se podrán consultar en la página web de la Consejería de Educación, www.carm.es/educacion