Pena de prisión por estafar con 9 pistas de pádel

La Audiencia Provincial de Murcia condenó a un hombre y una mujer a un año de prisión y una multa de 540 euros por un delito de estafa de 40.500 en la construcción de nueve pistas de pádel.

La sentencia deja en suspenso el cumplimiento de la pena de prisión durante 4 años para ella y 3 para él si no vuelven a delinquir en ese plazo.

Hubo conformidad y los acusados se confesaron ser autores de los delitos y admitieron las penas acordadas por la defensa y el fiscal.

Señala el tribunal que los denunciados, sin antecedentes penales, promovieron la construcción de las pistas de pádel y las encargaron a una empresa que subcontrató a otra el suministro del vidrio.

Esta segunda reclamó el pago del material servido a la primera, que no lo satisfizo al alegar que no había cobrado de los promotores, por lo que la subcontratada los demandó y logró cheques que no pudo cobrar, lo que podrá hacer ahora en 27 plazos mensuales, precisa la sentencia.