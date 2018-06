Fernando de la Cierva: "Vamos a ayudar a las familias con deducciones por nacimiento de hijo y por guardería"

La política es como montar en bicicleta. Nunca se olvida. Así lo entiende Fernando de la Cierva, que ha vuelto al Gobierno después de once años, aunque con una realidad política y económica muy distinta.

El cambio en Madrid no le afectará a Fernando de la Cierva a la hora de exigir una financiación justa. Porque el consejero de Hacienda piensa reivindicar a Montero lo mismo que le pedía a Montoro: que un murciano reciba lo mismo que un cántabro, un manchego o un catalán.

¿Cómo está siendo esta segunda etapa como consejero? ¿Se olvida uno de ser político?

No, no te olvidas. Es como montar en bicicleta. Pero he tenido que adaptarme, porque no son los mismos tiempos que en mi anterior etapa, ni mucho menos. En primer lugar, el escenario económico es muy diferente del que tuvimos hasta 2007, cuando yo salí de la política, que hasta ese momento estábamos en un ciclo económico expansivo y ahora, aunque estamos saliendo de la crisis, todavía sufrimos algunas consecuencias. El escenario político también es muy diferente. En esa etapa, salvo una presencia casi residual de Izquierda Unida, dominaba el bipartidismo. Ahora hay una Asamblea Regional con cuatro partidos y ahora estamos obligados a un esfuerzo de diálogo superior al que había entonces.

Desde su toma de posesión en esta segunda etapa también ha cambiado el panorama nacional, con el cambio en el Gobierno de España. ¿Tiene ya cita para reunirse con la nueva ministra de Hacienda?

El mismo día que la ministra Montero tomó posesión, le mandamos una carta dándole la enhorabuena, manifestándole la lealtad de la Comunidad y para pedirle una entrevista. Precisamente hace diez minutos [la entrevista se hizo el jueves] mi jefe de gabinete ha recibido una llamada de la jefa de gabinete de la ministra diciendo que, primero, debía producirse la entrevista de los presidentes Pedro Sánchez y López Miras. Nos parece perfecto, siempre que la reunión con los presidentes sea de forma inmediata. Si va a tardar mucho, solicitaremos reunión cuanto antes.

¿Creen que el cambio de Gobierno perjudicará a la Región de Murcia en la negociación del sistema de financiación autonómica?

La nueva ministra viene de ser consejera en Andalucía. Y la postura que ha mantenido durante este tiempo la suscribimos en la Región al 90%. Ella ha sostenido que faltaban 16.000 millones en el modelo, los mismos que Murcia dice que faltan. Es partidaria de la mutualización de la deuda, como decimos desde Murcia, y no es partidaria de la garantía del ´statu quo´ a las comunidades más favorecidas por el actual sistema, como dice Murcia. Nuestro mensaje va a seguir siendo el mismo. A mí el presidente López Miras no me ha dado indicación alguna distinta a la que me dio cuando gobernaba Rajoy. No me ha dicho que haya que reivindicar más ahora, porque ya me lo dijo cuando tomé posesión. Este tema es absolutamente esencial para nosotros. Si le plantamos cara a Montoro, como tituló hace unas semanas tu periódico, se la plantaremos a Montero. Vamos a tener la misma actitud porque este tema es fundamental para nosotros. Y estamos convencidos que lo que pedimos es justo. Porque pedir que a un murciano se le pague la cama de hospital o la plaza de colegio como a un cántabro, a un castellanomanchego o a un catalán nos da la fortaleza para pedirlo a boca llena. No queremos ser los mejores financiados, queremos estar en la media de cómo se financian los españoles. En la media nacional, ingresaríamos 264 millones, justo lo que nos faltó en 2017 para cumplir el objetivo de déficit. Nosotros no queremos más que nadie. Solo queremos las mismas reglas del juego que los demás, porque si las tuviéramos, creceríamos más que los demás.

En el debate de la moción de censura, Pedro Sánchez habló de que no podría reformar el sistema....

Esas palabras del presidente Sánchez nos han preocupado, porque el tema de la financiación no tiene demora. No sé si se ha puesto la venda antes que le den la pedrada, porque es un tema muy complejo. Pero reitero que nunca antes había habido tanto grado de consenso entre las comunidades autónomas alrededor de un informe del comité de expertos, que nosotros suscribimos en su integridad, y si se aplica, la Región sale bien parada. Rajoy y Montoro dijeron que este mes nos reuniríamos para hablar específicamente de esto. Comprendo que acaban de llegar al Gobierno y necesitan 15 días para aterrizar, pero esto no se puede demorar mucho. No sé si Susana Díaz o Ximo Puig van a estar de acuerdo con esta demora. En el caso de la Comunidad Valenciana y Murcia, este tema nos agobia. Si Sánchez decide que no se toca, habrá que ver, primero, cómo vivimos las comunidades autónomas mientras tanto y, por otro lado, tendrá que explicar a los murcianos por qué no está de acuerdo con que se les dé el mismo dinero que a un cántabro.

El Gobierno intenta llevar a cabo una distensión en Cataluña. ¿Puede afectar esto a la financiación?

Es que las reivindicaciones históricas de Cataluña, las que defendía cuando se comportaba de forma racional y constitucional, se recogen en el documento del comité de expertos. Si Quim Torra pretende utilizar el modelo de financiación para construir la república independiente, lógicamente se le dirá que no. El informe del comité de expertos no ha mirado a Cataluña de diferente manera por tener un Gobierno separatista. Lo ha tratado bien.

¿No es incoherente pedir más dinero al Estado y a la vez que se bajen impuestos?

Esto es como la cuadratura del círculo. Si hay mayor actividad económica, habrá mayor empleo, como está pasando en la Región. Y si hay más gente trabajando, más gente hace la declaración de la Renta. ¿Qué preferimos, que haya 700.000 murcianos haciendo la Renta pagando un porcentaje del 20%, por poner un ejemplo, o 100.000 menos pagando el 30%? Que pague más gente, aunque el tipo sea menor. Nuestra tesis es que si se genera actividad económica y se crea empleo, aunque los tipos que apliquemos sean inferiores, la recaudación bruta será superior. Eso lo hemos aplicado otras veces y ha funcionado. Además, esto tiene una base ideológica muy importante. Hay dos formas de entender la sociedad. Por un lado, los liberales, que creemos que el Estado ha de ser el menor posible y que sea el ciudadano el que administre la mayor parte de su vida y decida qué hacer con su dinero. Hay otra parte, una concepción más estatalista, que considera que tú no eres mayor de edad todavía y debe ser el Estado el que tutele en qué te gastas el dinero y cómo lo haces. Nosotros pensamos que donde mejor está el dinero es en manos de los ciudadanos.

Dicen que la rebaja del IRPF que preparan beneficiará a las clases medias. ¿Cómo?

El presidente dará los detalles de la reforma fiscal en los próximos días. Pero le puedo señalar que el IRPF es un impuesto progresivo, es decir, que va por tramos, y se aplica un tipo superior conforme la renta sea mayor. Nosotros pretendemos que los que cobran entre 20.000 y 30.000 euros al año, que es la gran bolsa de ciudadanos, la clase media, tengan un porcentaje de reducción mucho mayor que las rentas más elevadas. La reforma tendrá esta filosofía. También vamos a ayudar a las familias, con las deducciones por nacimiento de hijo y por guardería.

¿No estaban ya las deducciones por guardería?

Existía una pequeña ayuda de hasta 180 euros. Ahora hablamos de una deducción mucho más potente que va a llegar a muchas más familias.

¿Trabaja ya en los Presupuestos de la Comunidad para 2019?

Estamos trabajando en los primeros esbozos. Nuestros ingresos se están comportando al alza, pero estamos a la espera de saber nuestra participación de ingresos del Estado. El Consejo de Política Fiscal y Financiera se tiene que convocar no solo para hablar del sistema de financiación, sino para determinar la participación de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado para el próximo año.

Tendrá que negociar con Ciudadanos los Presupuestos. ¿Cómo va la aplicación de sus enmiendas de las cuentas de 2018?

No tengo ningún problema en dialogar con Cs. Era un agente político que no existía en mi anterior etapa, pero sus planteamientos económicos no están tan alejados de los del PP. Respecto a sus enmiendas, vamos a cumplir nuestros compromisos. Pero una cosa es que se apruebe una enmienda en la Asamblea que diga que hay que hacer un programa de enfermería escolar y otra cosa es cómo se concreta. Para hacerlo, hay que dialogar con todo el mundo y se busca la fórmula de aplicación que más racional sea. En ese punto estamos con otras enmiendas.



Ley de Función Pública "La reforma de los liberados no puede retrasar una norma que afecta a 56.000 funcionarios"

Uno de los proyectos de su antecesor, Andrés Carrillo, era la nueva Ley de Función Pública. ¿En qué estado se encuentra?

Había una comisión que está trabajando muy bien, con un nivel de consenso alto, pero hubo un punto de inflexión, coincidiendo con mi toma de posesión, con una propuesta de modificación de los liberados sindicales que a los sindicatos no les gustó. Yo me reuní con todos ellos y les transmití que la Ley de Función Pública es especialmente importante, pues afecta a 56.000 funcionarios y su motivo fundamental no es regular la representación sindical. Desde la responsabilidad de todos, debemos evitar que un problema que ha surgido pueda retrasar o impedir un acuerdo. Los sindicatos lo entendieron. Les transmití que el tema de representación sindical lo volveremos a hablar. Si tenemos que poner el marcador a cero en ese tema, lo haremos. Es una ley absolutamente necesaria.



Pasado político "No me siento orgulloso de que compañeros de Gobierno estén en los juzgados"

Con su nombramiento, algunos vieron la impronta de Valcárcel en el Gobierno. ¿Es usted valcarcista?

Yo toda la vida he sido del PP y liberal. Valcárcel ha sido presidente de varios Gobiernos de los que he formado parte y tengo una relación cordial con él. Nunca me he etiquetado. Cualquier adscripción reduccionista es limitativa a la persona. Soy más ambicioso sintiéndome popular, y más concretamente liberal.

Hoy la gestión de esos Gobiernos está en entredicho por casos como el de Novo Carthago. ¿Se siente orgulloso de lo que hicieron esos años?

Me siento orgulloso de poner en marcha el proyecto Plumier, de ser uno de los impulsores de la puesta en marcha del Teatro Romano de Cartagena, del plan de seguridad ciudadana, del plan de instalaciones deportivas... No me siento orgulloso de que algunos de los que estuvieron conmigo en el Gobierno estén ahora en los juzgados. Así de alto y así de claro.