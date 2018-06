Los caravanistas piden que se les respete: "Si pago impuestos, merezco un sitio"

Desde la Asociación de Caravanistas de la Región (ACMUR), su presidenta María del Carmen Ruiz lo tiene claro: «Los ayuntamientos no nos conocen y no piensan en nosotros». Y es que, Ruiz considera que faltan muchísimas plazas para autocaravanas en la costa y critica que si no van a áreas privadas no pueden ir a ningún sitio, cuando pagan impuestos igual que otros ciudadanos. «Merecemos un sitio, como todos», argumenta. De hecho, puntualiza que habilitar un espacio para autocaravanas no supone dotarlo de grandes servicios. «Contamos con nuestros recipientes de aguas grises -las derivadas de la fregaza o la ducha- y de aguas negras. No las vamos tirando por ahí, como dicen. Un grifo para cargar agua y el aparcamiento es todo lo que necesitamos», dice. «No pedimos que se nos dé gratis, pero tenemos derecho como ciudadanos», añade.

Sobre las restricciones en los ayuntamientos, Ruiz reconoce que a Águilas es «mejor no acercarse». Los mayores problemas, según la presidenta de los caravanistas, están en las zonas de costa, ya que en el interior les tratan «de maravilla». «En la costa no nos prestan nada de ayuda y si queremos algo debe ser de pago en zonas privadas», sostiene.

Censura que digan que causan suciedad en las zonas donde acampan y matiza que incluso son ellos los que se dedican a limpiar las basuras de otros ciudadanos para que no la puedan achacar a su estancia en la zona.