Los campings quieren que se regule para que haya más control de seguridad y sanidad

El presidente de la Asociación de Campings de la Región de Murcia, Manuel Barón, afirma que llevan «mucho tiempo» reclamando que se tomen medidas a nivel de sanidad y seguridad con las autocaravanas, «no por temas de competencia desleal, sino porque no nos parece un modelo de turismo», afirma. Asimismo, Barón señala que muchos ayuntamientos promueven áreas de acampada «sin regularizar, ya que está todo parado». El presidente de los campings dice que existe un borrador para normalizar la situación, pero aún está mejorándose con alegaciones e ideas.

Barón afirma que a los campings se les obliga a tener una serie de servicios y de compromisos con los usuarios que en esas zonas de acampada no son necesarios, por lo que pide que esos espacios también estén sometidos a este tipo de exigencias.

«Se colocan en primera línea de playa y no se puede hacer nada. No estamos en contra de la actividad, sino que queremos que tenga una regulación concreta y que se ajusten a las normativas», explica el presidente del colectivo. Asimismo, sostiene que a nivel de seguridad también hay conflicto, ya que los campings hacen un registro de todos los usuarios y lo comparten con los servicios de seguridad, mientras que los vehículos aparcados en la calle no pasan este filtro.

Finalmente, Barón pone el foco en la gestión de los residuos, ya que, según él, no todos los caravanistas siguen las normas.