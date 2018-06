Doctora Liliana Marrero: "Nuestros tratamientos resaltan la belleza, pero el resultado es natural"

La Clínica de Medicina Estética y Nutrición Doctora Liliana Marrero utiliza las técnicas más novedosas para embellecer rostro y cuerpo con resultados naturales.

¿Qué ventajas o avances ofrece el mundo de la estética con respecto a hace unas décadas?

La nueva era se aleja cada vez más de la cirugía, hoy, crece el uso de materiales de relleno, mesoterapia, toxina botulínica, y técnicas menos invasivas con el cuerpo que buscan lo mismo: detener el paso del tiempo. Hay una frase recurrente en las consultas: «Que sea natural». Las caras inexpresivas, los labios abultados y el uso de sustancias permanentes o con resultados irreversibles ya son historia. Ahora se buscan resultados más naturales y sutiles que han sido posibles gracias a las nuevas tecnologías y sustancias compatibles con el cuerpo humano.

¿Qué tratamientos de la clínica destacaría?

Mis preferidos son las técnicas de rejuvenecimiento. La toxina botulínica es el tratamiento con el que más rápido se ven los resultados. A los 15 días las arrugas del entrecejo, la frente y las patas de gallo han desaparecido. Ésta, en combinación con ácido hialurónico para armonizar los contornos faciales, son armas poderosas en el rejuvenecimiento. Podría destacar también nuestro abordaje en la pérdida de peso. Planteamos un concepto diferente, el Mood Food o 'cocina de la felicidad', que propone una alimentación equilibrada y saludable, incluyendo en la dieta alimentos que activan nuestros mecanismos cerebrales que aportan bienestar, y el coaching para el cambio de hábitos nutricionales y su mantenimiento como un estilo de vida.

¿Cuál sería el tratamiento estrella para el verano?

Durante el verano la piel sufre una mayor exposición solar, por lo que si tuviera que aconsejar un tratamiento preventivo sería la mesoterapia con ácido hialurónico y vitaminas que aportan la hidratación necesaria a la piel y por el efecto antioxidante de las vitaminas nos protege frente al daño solar. Otro problema que es muy limitante es la hiperhidrosis o sudoración axilar excesiva, la cual podemos mejorar con toxina botulínica.

¿Por qué ponerse en manos de la doctora Liliana?

Veo el cuerpo como un todo. La armonía y la belleza natural son siempre mi objetivo, evitando las exageraciones. La tendencia en medicina estética ha sido el abordaje con técnicas estandarizadas que no atienden las características de cada tipo de piel y cada tipo de rostro, de ahí los resultados poco satisfactorios. Cada persona es diferente, por lo que es fundamental individualizar los tratamientos al máximo para conseguir tu máxima belleza a cualquier edad, sin cambiar tus rasgos, evitando los tratamientos poco apropiados. Lo que es bueno para unos, no lo es para otros. Muchas personas sienten temor a los resultados, pero una vez que tienen la experiencia y ven que su aspecto no cambia, sino que mejora, terminan pidiendo un tratamiento. Nuestros más de 17 años de experiencia nos permiten ofrecer tratamientos con técnicas avanzadas de medicina estética y productos de alta calidad obteniendo resultados cada vez más naturales.