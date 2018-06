Un nuevo trasvase entre cuencas en Andalucía abre la puerta a otras interconexiones

Regantes y el Ejecutivo murciano aplauden la decisión.

El Congreso de los diputados ha dicho sí a un nuevo trasvase. El parlamento de Andalucía aprobó una proposición de Ley sobre transferencia de recursos de 19,99 hm3 de agua desde la cuenca de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. Proposición que envió al Parlamento español para que lo refrendara, lo que hizo hace unos días, remitiendo la norma andaluza al Gobierno.

Esta medida, que requiere la modificación de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, busca asegurar recursos hídricos suficientes para los regadíos y el abastecimiento de la comarca onubense del Condado. Ese trasvase también contribuiría a sustituir las extracciones de aguas subterráneas y aliviar así la presión sobre el acuífero Almonte-Marisma, del que se nutren los ecosistemas de Doñana.

La proposición de Ley, ya remitida al Gobierno, se aprobó por 249 votos a favor (de PP, PSOE y Ciudadanos); 85 en contra (entre ellos los de Unidos-Podemos y Esquerra Republicana) y 7 abstenciones (PNV).

La noticia ha sido muy bien recibida por el Gobierno regional y los regantes del Trasvase Tajo-Segura. «Se abre una puerta a futuras transferencias de agua entre cuencas como posibles alternativas a la falta de recursos en las regiones», destacó el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor.

«Está claro que estas infraestructuras son parte de la solución al déficit de agua y ya no solo para el Levante, sino para otras regiones de España», insistió el consejero.

En la misma línea se pronunció el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Scrats, Lucas Jiménez.

«Para nosotros siempre es una buena noticia cuando se posibilitan obras públicas que son útiles y efectiva para una región en concreto y para el conjunto del país», indicó.

Para los regantes también «es bueno» que los tres partidos mayoritarios se hayan unido en el voto en esta línea. «A ver si cuando nosotros lo planteemos no nos dicen que 'no', porque no se entendería esa postura contraria», advirtió Jiménez.

Las asambleas autonómicas (como en este caso la andaluza) pueden presentar Proposiciones de Ley que debe someterse a un primer debate en el pleno del Congreso para la toma en consideración. Los diputados deciden si se inicia o no la tramitación parlamentaria de la proposición de ley en cuestión.