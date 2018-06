El maltrato económico, el más habitual a los mayores de la Región

El Grupo de Trabajo de Envejecimiento del Colegio Oficial de Psicólogos de Murcia ha puesto de manifiesto que el maltrato económico es al que se ven sometidos de forma más habitual los mayores de la Región, seguido del maltrato psicológico, la negligencia, el maltrato físico y por último, el maltrato de tipo sexual, según evidencian los datos sobre estudios realizados en la Comunidad.

Además, estos tipos de maltrato no siempre son evidentes sino que en muchas ocasiones pueden pasar inadvertidos, según ha puesto de manifiesto el Grupo de Trabajo con motivo del Día Internacional de Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato en la Vejez que se conmemora este viernes, 15 de junio.

En concreto, el Grupo de Trabajo explica que este tipo de maltratos a personas mayores pueden esconderse detrás de comportamientos negligentes y de abandono que provocan, de forma invisible y silenciosa, exclusión e incluso enfermedad no solo física, sino también mental tal como apunta Sonia Gayoso Requejo, psicóloga de la Asociación de familiares y enfermos de Alzheimer y otras demencias neurodegenerativas (AFAL).

En este sentido, el Grupo de Trabajo de Envejecimiento del Colegio Oficial de Psicólogos de Murcia se ha sumado al manifiesto elaborado por el Consejo de Colegios Oficiales de Psicología de España con motivo del Día Internacional de Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato en la Vejez.



Secuelas psicológicas graves

En la Región, el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) editó la 'Guía del buen trato a las personas mayores', lo que ha ayudado a conocer los factores de riesgo que han de ser tenidos en cuenta para la prevención y la actuación ante el maltrato a personas mayores.

Entre las secuelas psicológicas graves, a veces de larga duración, pueden aparecer estados de depresión y ansiedad, para lo cual se hace necesario la labor del psicólogo en los centros de personas mayores, tal como expresa Gema Sempere Gil, psicóloga de la Residencia Hogar de Betania.

El psicólogo lleva a cabo una labor directa con la persona mayor desde la prevención, evaluación, asesoramiento o implantación de diferentes técnicas psicológicas, entre otras cosas. Del mismo modo, su labor también está dirigida hacia los cuidadores/ profesionales para la prevención, evaluación, grupos de ayuda mutua...

Todo ello en colaboración con los profesionales de los centros. No obstante, el Grupo de Trabajo destaca que, según el Decreto vigente en la Región, entre las condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales para personas mayores "no es exigible la figura del psicólogo, lo que supone que no se pueda realizar un abordaje precoz ante las enfermedades mentales de las personas mayores".

El Grupo de Trabajo considera que es "fundamental" que la sociedad en su conjunto tome conciencia de un problema a nivel mundial. Por ello, considera necesario "promover un buen trato a las personas mayores, lo que a su vez garantice su calidad de vida y por ende el respeto a sus derechos de forma digna".

"Es responsabilidad de todos favorecer la visualización y el abordaje interdisciplinar de este problema global y actuar para evitarlo", tal y como destaca el Grupo.

Finalmente, es necesario que "todo ello se articule en la prevención y la sensibilización, la formación y la investigación interdisciplinar en la mejora de la calidad de vida y el buen trato de la persona mayor", tal y como apunta la experta en Psicología evolutiva y de la Educación de la Universidad de Murcia Inmaculada Méndez.