¿Coordinador de enfermería en SUAP y UMES?

El sindicato de enfermería Satse ha anunciado a través de sus redes sociales que los servicios de urgencias de los SUAP y UMES contarán con coordinadores de enfermería, una figura que no existe actualmente y cuyas funciones asumen enfermeros de la plantilla que no tienen reconocidas estas competencias. Pese a que Satse afirma que el Servicio Murciano de Salud ya ha tomado la decisión y lo ha comunicado a la dirección del 061, el gerente del SMS, Asensio López, lo ha desmentido rotundamente y afirma que no hay ningún acuerdo en este sentido.

López dice que «no ha habido reunión, ni negociación, ni propuesta en firme» sobre los coordinadores de enfermería, aunque indica que ha sido otro sindicato el que lo ha presentado como propuesta para que sea debatido en la próxima reunión de la Mesa de Sanidad, el próximo lunes, y que le parece bien que se abra una vía de negociación sobre el tema.

El otro sindicato al que se refiere el gerente del SMS es CCOO, cuyo secretario de Sanidad, Javier Lanza, reconocía ayer a esta Redacción que «es una propuesta nuestra, que somos los que lo hemos llevado a la Mesa», por lo que esperan contar con el respaldo del resto de organizaciones.