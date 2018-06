Urralburu: "López Miras es un presidente nini"

El portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, Óscar Urralburu, definió al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, como "el presidente nini", al considerar que no tiene "ni discurso, ni lugar propio ni proyecto de Región", y centró sus críticas en la reforma fiscal del Gobierno, diciendo que beneficia a las clases altas. "A las grandes fortunas les ha tocado la lotería con ustedes", censuró. También pidió que se cambie el modelo energético, "enfrentándose a las grandes empresas eléctricas", anunciando que pedirá introducir el derecho al sol en el nuevo Estatuto de Autonomía, que está en vías de reforma.

Al igual que el PSOE, Urralburu criticó la escasa actividad legislativa del Gobierno. "Pedro Antonio Sánchez aprobaba decretos. Usted ni eso", reprochó, reclamando asimismo que se aplique la ley del Rosell, ante la catástrofe que estuvo a punto de ocurrir ayer en Cartagena.

Podemos, que no ha firmado el pacto regional del agua, advierte de que el PP va a volver a sacar la pancarta del 'Agua para Todos' contra el Gobierno de Pedro Sánchez y pidió a PSOE y Ciudadanos que no se dejen engañar. "Al PP le interesa la escasez de agua", afirmó Urralburu, quien acusó al Gobierno de dejar en manos "de un homófobo" (en referencia al presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, al que no citó) la educación afectivo-sexual de los alumnos murcianos.

Sobre la corrupción, el portavoz de Podemos acusó a los populares de financiarse "a través de las comisiones ilegales de las obras públicas" y se acordó de nuevo de Pedro Antonio Sánchez, al decir que "con el dinero del auditorio de Puerto Lumbreras bonificábamos el 99% de las matrículas universitarias".

Se refirió a la situación de las arcas regionales, avisando al Ejecutivo de que "a ver si le aplican el artículo 155 de la Constitución por no cumplir el 135", por el déficit en las cuentas públicas".

Al finalizar su discurso, Urralburu pronosticó el fin del Gobierno del Partido Popular tras las elecciones del año que viene".