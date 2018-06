El tirón del Mundial puede hacer crecer un 6% la caja de los bares

El consumo en cafeterías de La Rioja subirá un 146%, por delante de Melilla, con un 119% más con respecto a días sin partido.

El consumo en bares y restaurantes en la Región podría aumentar un 6 por ciento con motivo de la celebración del Mundial de fútbol de Rusia, que arranca esta misma semana. Así se desprende de un estudio que ha realizado la empresa UniversalPay sobre los pagos electrónicos que se realizarán durante estas semanas de competición, que destaca que, en el conjunto del país, elevará al menos un 25% las ventas de la hostelería.

Así, la Comunidad Autónoma en la quela hostelería aumentará más su consumo, un 146% con respecto al mismo periodo sin cita mundialista, será La Rioja. Le siguen los melillenses, que aumentarán las transacciones con tarjeta en hostelería más de un 119%.

El informe muestra que las ganancias del sector dependen directamente del papel de la 'roja', pues cada vez que España disputa un encuentro, los beneficios aumentan al menos un 16%, un porcentaje que se eleva a medida que el equipo avanza en el calendario. De esta forma, el día de la final del Mundial las ganancias de bares y restaurantes con respecto a un domingo de julio sin campeonato de fútbol podrían aumentar un 66%, una cifra que no tiene en cuenta que la Selección Española dispute este encuentro.



Prudencia en la Región

Los hosteleros de la Región se muestran confiados en el aumento del consumo durante los días de partido, aunque no han querido hacer estimaciones. Por su parte, el presidente de la Asociación de Bares y Discotecas de la Región de Murcia, Jesús Belmonte, aseguraba ayer que cuando juega la roja «los bares se llenan» y aumenta la recaudación hasta 70% con respecto a días en los que no hay partido. Por otro lado, las asociaciones Hostemur y Hostecar no se manifestaron sobre ese probable incremento del consumo en los locales de ocio de la Región durante el Mundial de Rusia, aunque esperan que repercuta positivamente en el sector.