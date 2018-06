"Prometo ser implacable con la corrupción"

Si hay algo que ha hecho daño a las instituciones, en general, y al PP, en particular, en los últimos años, eso ha sido la corrupción. Por eso el presidente de la Comunidad señaló ayer en la Asamblea que será «implacable con la corrupción», anunciando que no le temblará el pulso a la hora de apartar de sus cargos «a quienes no estén a la altura de lo que supone el servicio público». No obstante, indicó que su Gobierno «está formado por personas ejemplares».

Sin embargo, Miras también señaló que será igual de «implacable» contra «quienes abusen de las instituciones que les amparan para destrozar infundadamente, y de forma preventiva, a personas con familia y trayectoria». Algunos observaron en estas palabras un gesto hacia el exalcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara, que ha quedado libre de causas judiciales tras ser absuelto en el caso Nueva Condomina.

De la misma forma, afeó a la oposición que den mala imagen del Mar Menor, instando a los grupos a elaborar juntos, y cuanto antes, una Ley Integral.