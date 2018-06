Podemos: "Es el peor discurso del Partido Popular de los últimos años"

El portavoz de Podemos considera que el de ayer fue «el peor discurso del PP de los últimos años», lo que muestra «la decadencia que vive el Partido Popular». «Es la versión más lamentable de un López Miras y un Gobierno que va a la deriva, perdido y sin rumbo, que ha creado una realidad paralela, casi mágica, de una Región donde no existe ni el paro, ni la precariedad y sobre todo, donde los problemas a los que nos enfrentamos, son culpa de los demás», afirmó. Urralburu destacó que ni los propios diputados del PP aplaudían el discurso de López Miras «porque no se lo creían». Censuró que no haya dicho nada de la situación de pobreza que, según él, que citó datos de UNICEF, viven cuatro de cada diez niños en la Región. «Es un presidente indigno». En cuanto a las propuestas que ha hecho López Miras, el secretario general de Podemos cree que las bajadas de impuestos son «para sus amigos, los más ricos», y cree que el PP ha entrado en la etapa de culpar al Gobierno del PSOE de los proyectos regionales que no salen.