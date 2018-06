PP: "Castigar a la Región de Murcia va en el ADN del PSOE"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Martínez, vio «a un presidente con un proyecto sólido, bien armado, sustentado en hechos para que la Región siga siendo la comunidad autónoma que más empleo crea y más crece económicamente». No obstante, Martínez expresó su preocupación por la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno de España, ya que considera que «castigar a la Región de Murcia va en el ADN del PSOE». Por tanto, el portavoz reclamó al PSRM que sea ahora igual de exigente como ha sido con Mariano Rajoy en temas como el agua, la financiación autonómica y las infraestructuras. «Esperamos que los que han sido tan reivindicativos en estos años no se bajen ahora de la pancarta, pues parece que van flexibilizando sus posturas», señaló Martínez. Destacó además el compromiso de López Miras contra la corrupción, criticando a aquellos partidos que según él «utilizan el escarnio y el chantaje, y cuando la Justicia habla no tienen la gallardía y el decoro de pedir perdón por el daño causado».