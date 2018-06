La mayoría de los afectados por cláusulas suelo tienen que acudir a los juzgados

El mecanismo extrajudicial para resolver el conflicto de las cláusulas suelo creado por el Gobierno en enero del pasado año recibió un total de 1,13 millones de reclamaciones hasta el cierre del mes de marzo de 2018, de las que solo estimó y llegó a acuerdo en el 40,75% de los casos. Así lo indican los datos que las entidades de crédito remiten mensualmente a través del Banco de España a la comisión de seguimiento, control y evaluación de las reclamaciones efectuadas para la protección de los consumidores en materia de cláusulas suelo, que han sido analizados en la tercera reunión de dicha comisión.

De estas 1,13 millones de demandas, fueron estimadas 502.564 (44,21%), pero solo se alcanzó un acuerdo entre el cliente y el banco en 463.236 ocasiones, ya sea mediante la devolución en efectivo (406.940 demandas) o con otras medidas compensatorias (40.940). Así, el 59,25% de las reclamaciones no se han resuelto con acuerdo para el cliente. En concreto, la banca desestimó 222.896 reclamaciones (19,61%) y no admitió 386.024 (33,96%). De su lado, 10.826 reclamaciones fueron desistidas por el cliente (0,95%) y 14.313 (1,25%) están todavía pendientes de analizar.

El presidente de la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), Manuel Pardos, ha denunciado que solo uno de cada cuatro afectados ha conseguido resarcimiento por este fraude en la vía extrajudicial, mientras que en los juzgados (donde se habían presentado 223.449 reclamaciones relativas a cláusulas suelo hasta la misma fecha) se ha dado la razón a «prácticamente todos» los consumidores.

El 97,6 % de las sentencias notificadas por los juzgados especializados en cláusulas abusivas desde su puesta en marcha, el 1 de junio de 2017, resultó favorable al cliente, según los datos del Poder Judicial. La Región de Murcia está por debajo de la media nacional.

El Ministerio de Justicia anunció en marzo que iba a poner en marcha en la Región un nuevo juzgado para tratar de mitigar el atasco que tenía el departamento que se encarga de las demandas por cláusulas suelo. Hoy, junio, este juzgado ya lleva tiempo funcionando, pero el colapso no baja por arte de magia. Hay muchos papeles y cada vez más asuntos. Además, aunque haya dos juzgados, se da la circunstancia de que ambos están ubicados en la Ciudad de la Justicia de la capital murciana. Una situación que no hace gracia a los decanos de los Colegios de Lorca y Cartagena, que lamentan que se «centralice» el asunto y apuntan que hay vecinos a los que no les sale a cuenta ir a Murcia para poner la demanda.



Les sale caro, principalmente por los kilómetros que se ven obligados a hacer hasta Murcia.

El número de asuntos resueltos en el primer trimestre del año por el Juzgado de Instancia 11 bis de Murcia (el segundo en ponerse en marcha), especializado en acciones individuales sobre condiciones incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias, cuyo prestatario sea una persona física, fue de 357, lo que representa un incremento del 65% respecto a los 125 asuntos resueltos en el último trimestre del año 2017. Los juzgados especializados en tramitar las demandas por las cláusulas suelo de las hipotecas han recibido en toda España 247.003 asuntos (5.365 en la Región de Murcia), cuando se cumple un año del plan urgente que acordó el Consejo General del Poder Judicial con el Ministerio de Justicia para evitar el colapso



Hay juzgados que se declaran «anegados» por la cantidad de demandas y piden más recursos.

El número de lanzamientos practicados en la Región de Murcia durante el primer trimestre de 2018 fue de 801, lo que supone un aumento del 6,2 por ciento respecto a los registrados en el mismo periodo del año pasado, según el informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial hizo público hace unos días.

Por otro lado, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ve «alarmantes» las cifras de desahucios, que reflejan que los alzamientos por impago de alquiler superan a los hipotecarios.