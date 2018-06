"Hay que asumir que la colaboración de PSOE y Podemos es necesaria"

El secretario general de Podemos en la Región y portavoz del Grupo Parlamentario, Óscar Urralburu, tiene claro que «Podemos ha venido para quedarse», así como que «hay que asumir que la colaboración entre PSOE y Podemos es necesaria».

Y es que, apostilla, mirando los datos del CIS, «Unidos Podemos, que es el partido menos votado, cuenta con un 19,6 por ciento de los votos mientras que el más votado, el PP, tiene el 24 por ciento; la diferencia es solo una horquilla de menos de cinco puntos entre el que más y el que menos».

Por tanto, «tenemos que asumir la lógica de la colaboración y el acuerdo, pues, si hiciéramos la transposición a escaños, Podemos-Ciudadanos nos moveríamos entre los 60-70 escaños y PSOE-PP en los 90», exclusivamente por efecto de la circunscripción en la provincia.

Ve una realidad que «vamos a tener que gobernar este país las fuerzas conservadoras o las del cambio». El bipartidismo «ha desaparecido» y Podemos y Ciudadanos «han venido a quedarse», subraya el líder ´morado´.

Urralburu sostiene que «hay que asumir que no somos un partido subsidiario del otro, porque la diferencia entre 5,5 millones de votos, los del PSOE, y los 5,2 millones de Podemos, no es una diferencia significativa que establezca subalternidades», algo que «no ha interiorizado en su propuesta de Gobierno Pedro Sánchez». «Deberíamos gobernar juntos, porque un gobierno con 10,7 millones de votos y el respaldo de 156 escaños es un gobierno fuerte», apunta al respecto.

A su juicio, el cambio de gobierno en España marca «un cambio de ciclo en el país y abre la oportunidad de hacer las cosas distintas». Han sido siete años muy largos de crisis «que han coincidido con los años de gobierno del PP».

Aunque lamenta que el nuevo presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, no haya atendido la petición «sutil» de Podemos de entrar en el gobierno, manifiesta que «si Sánchez nos está intentando parar, está anclado en una lectura de país anticuada».

Reitera que «hay que empezar a naturalizar la idea de que los nuevos partidos vamos a gobernar este país, ya estamos gobernando las principales ciudades; no tiene que resultar extraño y atípico que ocurra».

«Tendimos la mano para ofrecernos como una fuerza destituyente de Mariano Rajoy y para constituir un gobierno, sin posiciones preconcebidas, dispuestos a reconocer que Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno», pero, defiende, «no es lo mismo tener un gobierno con 85 diputados que con 156, y no pueden pretender que no seamos oposición. Si no estamos en el gobierno somos oposición, y por consiguiente habrá cosas en las que estemos de acuerdo y otras en las que no. Será en el parlamento en el que se tengan que negociar los acuerdos».

«Tenemos una visión global, de país», asegura el secretario general de Podemos en la Región. Añade que «seremos constructivos», así como que «pensamos en llegar a acuerdos con el PSOE y, si el PSOE no quiere, tiene un problema porque es evidente que para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) o cambiar este país, tiene que contar con nosotros».

«El PSOE tiene la posición de elegir: o cuenta con nosotros o lo hace con la derecha», insiste. De esa elección «dependerá la valoración de la ciudadanía». A pesar de estas diferencias, Urralburu detalla que «hay signos positivos» en el Gobierno confeccionado por Sánchez. Aunque «hay que garantizar una oposición que nos permita ir sumando», destaca.