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Amazon Fresh baja el precio de miles de productos para una vuelta a la rutina más fácil y asequible

Los clientes podrán encontrar frutas y verduras o pescado fresco, entre un 15% y 25% más bajos, entre otras categorías que incluyen una amplia selección de básicos del día a día, frescos, congelados, despensa, cuidado personal, y hogar

Amazon Fresh

Amazon Fresh / Amazon

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Amazon Fresh, el supermercado online de Amazon disponible en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Guadalajara y alrededores, ha bajado el precio de miles de productos coincidiendo con la vuelta a la rutina de septiembre. Con esta bajada de precios, que abarca frescos, congelados, artículos de despensa —incluyendo opciones sin gluten, sin lactosa, sin azúcar, BIO, ECO y de origen vegetal—, básicos de limpieza, higiene personal, productos para mascotas y hogar.

“En septiembre se reorganizan los menús, se llena la nevera y se reponen los básicos necesarios para hacer frente a la recta final del año. Queremos que nuestros clientes sepan que en Amazon Fresh van a encontrar miles de productos a igual o mejor precio que en otras tiendas para que volver a la rutina no suponga un esfuerzo extra para su bolsillo. Comparamos y contrastamos precios todo el año para que nuestros clientes puedan comprar con confianza y sin gastar de más”, afirma David Torrejón, responsable de Amazon Fresh en España.

Entre las bajadas de precios en Fresh, destacamos bajadas de más de un 25% en frutas y verduras, más de un 15% en pescado fresco, más de un 10% en carne y pollo; o más de un 10% en bebidas. Todo esto, supone un ahorro medio de un 10% en la cesta de la compra semanal.

Cómo funciona: compra flexible con entrega a domicilio

Amazon Fresh permite hacer la compra en la web o app de Amazon desde cualquier lugar —casa, trabajo o el transporte público— y elegir una franja de entrega de dos horas, los siete días de la semana. Los clientes pueden recibir el pedido el mismo día (según disponibilidad) o programarlo con antelación. Esta opción permite adaptar el servicio a distintas necesidades, tanto para quienes buscan recibir la compra el mismo día, según disponibilidad, como para quienes prefieren programarla con antelación y organizarse con más margen.

Más formas de ahorrar

Junto a la bajada de precios que tendrá lugar a partir de septiembre, Amazon Fresh ofrece descuentos y ofertas semanales en una amplia selección de productos para seguir ayudando a los clientes a ahorrar durante todo el año. El catálogo incluye grandes marcas nacionales e internacionales (Coca-Cola, Danone, La Sirena, Mahou, Häagen-Dazs, Central Lechera Asturiana) marcas nacionales (La Sirena, Mahou, Central Lechera Asturiana), marcas locales (La Finca, Felix Palacios) y productos de la marca propia “by Amazon”. Actualmente, más de 17.000 pymes españolas venden en Amazon —más del 60% de los artículos vendidos provienen de vendedores externos— y algunas lo hacen a través de Amazon Fresh.

Una compra adaptada a cada rutina, cómoda y flexible

Amazon Fresh permite recibir el pedido en el propio domicilio o enviarlo directamente a familiares y personas cercanas. Así, los clientes pueden preparar una compra para sus padres, para hijos que estudian fuera o para cualquier persona que necesite apoyo con la compra semanal, seleccionando simplemente la dirección de entrega del destinatario.

Esta opción permite resolver distintas necesidades sin desplazamientos, desde ayudar a una persona mayor con productos básicos hasta enviar alimentos y esenciales del hogar a quienes viven en otra ciudad. Amazon Fresh ofrece una experiencia de supermercado online pensada para adaptarse a distintos momentos, hogares y formas de organizar el día a día.

Herramientas para facilitar y planificar las compras

El servicio también está diseñado para hacer cada pedido más sencillo. Los productos adquiridos quedan registrados en la cuenta del cliente, lo que permite consultar y volver a comprar los productos más habituales y de compras anteriores. Además, Amazon Fresh ofrece sugerencias basadas en el historial de compra para ayudar a recordar productos esenciales.

Los clientes también pueden utilizar herramientas que agilizan el proceso, como la posibilidad de seleccionar productos frecuentes y añadirlos automáticamente a la cesta según la periodicidad con la que los necesiten, o la opción ‘día de la compra’, que permite programar el día de la semana y la franja horaria en la que quieren recibir su pedido. Además, con la llegada de Alexa+, actualmente disponible en Acceso Anticipado, los clientes cuentan con un asistente personal en la cocina: pueden indicar sus preferencias y los ingredientes que tienen a mano para recibir sugerencias de recetas, adaptar cantidades, sustituir ingredientes si es necesario y añadir a la lista de la compra aquellos que falten, todo ello usando solo la voz.

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Además, los clientes Prime disfrutan de ventajas exclusivas como gastos de envío más bajos y envíos gratuitos según disponibilidad. Visita Amazon.es/fresh para consultar fácilmente la disponibilidad del servicio en el código postal elegido, así como los costes de envío y pedido mínimo.

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