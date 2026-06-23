La Fundación Jiménez Díaz, acreditada como Comprehensive Cancer Center, máximo aval de su abordaje transversal, multidisciplinar e integral del cáncer.

El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz ha recibido oficialmente la acreditación como Comprehensive Cancer Center de la Organisation of European Cancer Institutes (OECI), la máxima garantía europea a su abordaje transversal, multidisciplinar e integral del cáncer, que aúna asistencia, investigación, docencia e innovación bajo los estándares de calidad más exigentes para ofrecer el mejor y más personalizado diagnóstico y tratamiento oncológico.

Según informó la entidad, cCon esta acreditación, que el doctor Jesús García-Foncillas, director del Comprehensive Cancer Center y del Departamento de Oncología Médica del hospital madrileño, recogió en el foro anual Oncology Days de la OECI, celebrado en Varsovia (Polonia), la Fundación Jiménez Díaz se convierte en el primer hospital de la red pública madrileña -y uno de los únicos cinco españoles- en contar con este aval.

La acreditación se ha conseguido tras una exhaustiva evaluación realizada en diciembre del año pasado por un equipo de expertos de la OECI, red internacional que promueve unos estándares muy exigentes de calidad en asistencia, investigación y docencia sobre cáncer en el entorno europeo, y que confirmó el cumplimiento de dichos niveles en un centro que combina su referencia nacional e internacional en este ámbito con su enfoque holístico, que pone el foco en la persona y su entorno.

Previamente, el pasado septiembre, la Fundación Jiménez Díaz había dado un relevante paso en su trayectoria como referente nacional e internacional en el diagnóstico y tratamiento del cáncer, al constituir y presentar su Comprehensive Cancer Center, como nuevo nombre de su área oncológica, con la que actualizó, completó y llevó a un nuevo nivel de excelencia su hasta entonces conocido como OncoHealth.

El Comprehensive Cancer Center, parte del Campus Hospitalario Fundación Jiménez Díaz, es un centro integral de cáncer concebido como una estructura organizativa transversal focalizada en el abordaje oncológico a través de unidades multidisciplinares por tipo de tumor, que agrupan a todos los especialistas implicados en el control de esta enfermedad, y que trabajan de forma coordinada para ofrecer un diagnóstico y tratamiento personalizado a cada paciente.

“La atención multidisciplinar, transversal e integral del centro aúna, en la vanguardia del diagnóstico y tratamiento del cáncer, a los mejores especialistas en cada subtipo de cada tipo de tumor para ofrecer, desde la investigación básica, clínica y traslacional, hasta la oferta diagnóstica y terapéutica más completa, innovadora y personalizada que pueda necesitar un paciente oncológico a lo largo de su proceso de salud”, explica el Dr. García-Foncillas, que considera que este enfoque es el futuro “paradigma” del abordaje del cáncer.

Esta oferta oncológica integral que el Comprehensive Cancer Center pone a disposición de sus pacientes incluye las nuevas y más avanzadas terapias oncológicas en todo tipo de tumores, los últimos fármacos, la terapia celular, la biopsia líquida, el análisis genómico y todo el arsenal terapéutico de vanguardia del Centro de Protonterapia de la Fundación Jiménez Díaz, integrado igualmente Campus Hospitalario.

Todo ello, marcado por la máxima exigencia de calidad en todos los aspectos relacionados con la atención y el tratamiento del paciente, la infraestructura, y los procesos dentro del centro, con el compromiso de todo el personal para ofrecer lo mejor en cada etapa del tratamiento, sobre la base de unos valores fundamentales: la atención centrada en el paciente, la tecnología avanzada, los protocolos basados en evidencia, el acceso a tratamientos innovadores, un equipo profesional altamente capacitado, un soporte emocional y psicológico, el seguimiento a largo plazo, y la seguridad del paciente.

Asistencia e investigación

El proceso de convertirse en centro integral de cáncer y consolidar su funcionamiento como tal, que ahora ha sido oficialmente acreditado por la OECI, tuvo como referencias clave las definiciones de “Comprehensive Cancer Center” del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos y los estándares europeos de OECI y Crane-2.

Estas se concretan en tres líneas: una estructura del proceso asistencial alrededor del paciente, impulsando un funcionamiento eficiente en torno a unidades funcionales que ofrezcan un nuevo enfoque oncológico para facilitar un diagnóstico completo, riguroso y multidisciplinar; un programa de investigación básica, traslacional y clínica con clara interrelación con la asistencia que permitan materializar nuevas terapias y acercarlas al paciente; y una formación de pregrado, postgrado y de especialización que se adapte a la demanda de los profesionales y aporte soluciones formativas.

Líneas que, trasladadas al Comprehensive Cancer Center de la Fundación Jiménez Díaz, coinciden con sus tres grandes ejes, que le dan sentido y lo confirman como centro integral, y que constituyen los tres pilares estratégicos del Campus Hospitalario: la asistencia, la investigación y la docencia.

Adicionalmente, el Dr. García-Foncillas pone el foco en un aspecto clave del centro: “además de toda la innovación y el abordaje tecnológico al servicio de los pacientes, cuidarle de forma global, apoyarle emocional y psicológicamente, y pensar también en su entorno, es uno de los leit motiv que caracterizan a nuestro Comprehensive Cancer Center”.

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Y es que “nuestra vocación es ser punto de referencia nacional e internacional, que acerque nuestras mejores estrategias oncológicas a todos los pacientes, pero teniendo muy presente su contexto holístico. Porque, por encima de todo, nos importa la persona y aquellos a los que cada paciente considera su entorno más cercano, su mundo”, indicó el director del Comprehensive Cancer Center de la Fundación Jiménez Díaz.