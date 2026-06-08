Cada verano, el Tour de Francia revela mucho más que una carrera: es una epopeya popular, un impulso colectivo que atraviesa montañas, ciudades y llanuras, seguido por millones de espectadores entusiasmados.

En 2025, VELUX se unió a esta aventura legendaria como socio oficial del Tour de Francia y del Tour de Francia Femenino con Zwift con un objetivo claro: celebrar el esfuerzo, los territorios y el bienestar compartido.

Ambas competiciones también reflejan valores profundamente compartidos por VELUX: la búsqueda de la excelencia gracias a condiciones óptimas, la importancia de la recuperación y la resiliencia frente a los desafíos, así como la fuerza del trabajo en equipo y de un estilo de vida activo para transformar de manera sostenible nuestra forma de vivir.

VELUX renueva su colaboración con el Tour de Francia y el Tour de Francia Femenino con Zwift 2026, por segundo año / Velux

Sostenibilidad, rendimiento y vínculo humano: VELUX se compromete con una nueva edición del Tour de Francia

Tras el éxito de esta primera participación, VELUX renueva naturalmente su compromiso en 2026 con el deseo de ir aún más lejos en la experiencia ofrecida al público. Esta nueva edición continúa una dinámica positiva, marcada por una estrecha conexión con los espectadores y por activaciones muy valoradas a lo largo de todas las etapas.

Tras una destacada presencia en 2025 y el éxito de la colaboración con el Giro de Italia en 2024, VELUX confirma su voluntad de establecerse de manera duradera en el mundo del ciclismo.

El Tour representa una oportunidad única para reforzar la cercanía con las comunidades locales y hacer que su compromiso sea más tangible y accesible.

Esta asociación se traduce en una fuerte presencia en las carreteras —a través de la caravana publicitaria y actividades en varias ciudades— así como en un compromiso sincero con la sostenibilidad, la innovación y las relaciones humanas.

El Tour de Francia va más allá de una simple carrera ciclista: es el mayor evento deportivo anual del mundo, profundamente arraigado en los territorios franceses y seguido por millones de personas de todas las generaciones.

Al igual que esta carrera atraviesa ciudades, campos y montañas, VELUX se dirige a todos aquellos que aspiran a una vivienda más luminosa, saludable y equilibrada.

La luz natural y la ventilación natural ocupan un lugar central en la identidad de VELUX y en su visión del bienestar en el hogar. Más allá del rendimiento deportivo, constituyen factores esenciales para el confort diario y la calidad de vida:

• La luz natural contribuye a regular los ritmos circadianos y favorece el equilibrio general.

• Una buena circulación del aire facilita la renovación del ambiente interior y mejora el bienestar de los ocupantes.

El Tour de Francia también constituye una oportunidad privilegiada para encontrarse con clientes, socios profesionales y todas las personas interesadas en mejorar su vivienda. Estos intercambios auténticos ayudan a crear una relación de proximidad y a acercar la marca a los territorios. Declaración de Lars Petersson, CEO del Grupo VELUX: “Poder disfrutar de aire fresco, luz natural y una vivienda bien diseñada facilita recuperarse y recargar energías. El Tour de Francia pone de manifiesto la importancia de disponer de un espacio cómodo y bien pensado para recuperarse y apoyar estilos de vida activos y exigentes, incluso cuando no se practica deporte a nivel profesional.

La forma en que están diseñadas nuestras viviendas, la luz que entra en ellas y la circulación del aire que experimentamos cada día influyen sutilmente en nuestro confort y equilibrio y, en última instancia, en nuestra capacidad para afrontar las exigencias de la vida cotidiana.”

La innovación en VELUX busca tener un impacto concreto en la vida cotidiana: favorecer la entrada de luz natural, mejorar la calidad del aire interior y reducir la huella de carbono de las viviendas. El Tour constituye una plataforma ideal para sensibilizar al público sobre estos temas de manera concreta y cercana.

El recorrido del Tour de Francia y del Tour de Francia Femenino 2026: entre diversidad de territorios y desafíos deportivos

Para esta edición de 2026, el Tour partirá de Barcelona el 4 de julio y llegará a París el 26 de julio.

La carrera atravesará:

•7 regiones

•29 departamentos

•21 etapas que combinarán: etapas llanas, montaña, contrarreloj, jornadas de descanso.

Ciudades emblemáticas como Niza, Burdeos o Alpe d’Huez formarán parte del recorrido, que alcanzará su punto más alto en el Col du Galibier (2.642 metros).

Por su parte, el Tour de Francia Femenino con Zwift se celebrará del 1 al 9 de agosto, con un recorrido de nueve etapas entre Suiza y Francia.

La competición partirá de Lausana y finalizará en Niza, pasando entre otros lugares por el Mont Ventoux.

Con cerca de 1.175 kilómetros, esta edición destacará a la élite del ciclismo femenino en paisajes espectaculares.

Una experiencia inmersiva en el corazón del Tour con VELUX

En las emblemáticas carreteras del Tour, millones de espectadores no solo acuden para ver una carrera. Buscan una experiencia auténtica, un momento especial y un recuerdo para compartir con familiares y amigos. Eso es precisamente lo que VELUX desea ofrecerles.

La caravana VELUX recorrerá el Tour con toda su creatividad mediante cuatro vehículos festivos con los colores de la marca.Dise ñados para responder a los retos actuales relacionados con el confort térmico, estos vehículos mostrarán las soluciones de protección contra el calor de VELUX, ofreciendo un auténtico refugio de frescura durante el verano.

La marca también estará presente cerca del público en cada etapa mediante activaciones inmersivas.

El espacio Tourmalet se mantiene sin cambios y conserva su condición de zona VIP, ofreciendo a los invitados la posibilidad de comer y refrescarse mientras disfrutan de una proximidad privilegiada con la salida y la llegada de los corredores.

Además, se distribuirán regalos promocionales para prolongar estos momentos de alegría e interacción y reforzar el recuerdo de la marca.

Una de las principales activaciones girará en torno a un elemento distintivo: el maillot rojo (“Red Jersey”).

Esta prenda, auténtica firma visual, representa tanto el color emblemático de VELUX como los valores de espíritu de equipo, rendimiento colectivo y colaboración promovidos por la marca.

Concebido como un símbolo de unión, ocupará un lugar central en las actividades de animación e inmersión desarrolladas durante todo el evento.

Mediante invitación, los participantes podrán disfrutar de una sesión exclusiva de spinning junto a un corredor o corredora del Tour de Francia / Velux

Gran final en París

Para estar presente en el gran final parisino, VELUX instalará un espacio de recepción en Montmartre, en pleno recorrido de la última etapa masculina, uno de los barrios más animados y apreciados por los aficionados del Tour.

Experiencia previa al evento

Antes del inicio de la competición, VELUX invita a participar en una mañana deportiva concebida como una auténtica inmersión en el universo del Tour.

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Mediante invitación, los participantes podrán disfrutar de una sesión exclusiva de spinning junto a un corredor o corredora del Tour de Francia, en un apartamento inundado de luz natural gracias a las ventanas de tejado VELUX.