Cómo el almacenamiento en la nube transforma la seguridad y la rentabilidad de tu negocio / Redacción

Cómo el almacenamiento en la nube transforma la seguridad y la rentabilidad de tu negocio

¿Es el almacenamiento en la nube una opción o una necesidad absoluta para tu negocio? En este fragmento del Summit 6 de la Oficina Acelera Pyme (OAP) del COIICV, tres expertos del sector tecnológico nos desvelan por qué el cloud computing se ha convertido en el sistema nervioso de cualquier empresa competitiva.

Descubre cómo dar el salto a la nube no solo protege tus datos y reduce costes operativos, sino que actúa como la palanca estratégica definitiva para implementar la Inteligencia Artificial y acelerar tu negocio.

En este video aprenderás:

Opex vs. Capex: Cómo pagar solo por lo que usas y evitar grandes inversiones iniciales.

Cómo pagar solo por lo que usas y evitar grandes inversiones iniciales. Resiliencia y Seguridad: Herramientas clave como el Backup as a Service para proteger tu empresa ante cualquier imprevisto.

Herramientas clave como el Backup as a Service para proteger tu empresa ante cualquier imprevisto. Escalabilidad real: Por qué el verdadero beneficio de la nube es hacer crecer tu negocio y no solo ahorrar costes.

Por qué el verdadero beneficio de la nube es hacer crecer tu negocio y no solo ahorrar costes. Radiografía actual: El estado de la adopción cloud en España y la Comunitat Valenciana.

Ponentes invitados:

José Francisco Cubells (Consultor de Sistemas en Laberit y Doctor en Data Science)

(Consultor de Sistemas en Laberit y Doctor en Data Science) Sergio Pérez Valencia (Cloud Solutions Specialist en MasOrange)

(Cloud Solutions Specialist en MasOrange) Lars Lathan (Responsable del Centro de Excelencia Cloud en GFT Technologies España)

(Responsable del Centro de Excelencia Cloud en GFT Technologies España) Conducido por la periodista Bea Carrascosa (Levante TV).

¡No te pierdas el próximo evento! El miércoles 17 de junio celebramos el Summit 7: La revolución del marketing digital. Las plazas son limitadas. ¡Inscríbete ya!