Metrovacesa eleva sus ingresos un 66% en el primer trimestre y abonará dividendo de 0,90 euros el 22 de mayo

Metrovacesa unos ingresos totales de 128,9 millones de euros en el primer trimestre, lo que supone un incremento del 66% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado este miércoles la promotora inmobiliaria, que ha explicado que esta evolución se apoyó tanto en la "buena marcha" de su negocio residencial como en la venta de suelo.

En concreto, los ingresos procedentes de la promoción residencial ascendieron a 92,2 millones de euros entre enero y marzo, un 20% más, tras la entrega de 218 viviendas con un precio medio de 421.000 euros, un 35% superior al del año anterior.

El margen bruto promotor de Metrovacesa se elevó hasta el 27% a cierre de marzo, lo que supone una mejora de 4,5 puntos respecto al existente un año antes. Por su parte, la actividad de suelo generó unos ingresos de 36,7 millones de euros, impulsada principalmente por operaciones en el segmento terciario.

Jorge Pérez de Leza, consejero delegado de Metrovacesa, ha señalado que la compañía ha iniciado el año "con un crecimiento sólido de los ingresos, apoyado en la calidad del producto y en la disciplina en la ejecución".

"La mejora del precio medio y de los márgenes refleja el valor de las promociones que estamos entregando. Al mismo tiempo, la fortaleza de nuestra cartera de preventas nos proporciona una elevada visibilidad sobre los próximos ejercicios, lo que nos permite afrontar 2026 con confianza", ha añadido Pérez de Leza.

Durante el primer trimestre, Metrovacesa registró preventas por valor de 106 millones de euros, con 283 viviendas vendidas y un precio medio de 374.000 euros por unidad. La cartera total de preventas alcanza las 3.160 viviendas, con un valor estimado de 1.126 millones de euros. Esta cartera permite cubrir el 91% de las entregas previstas para 2026 y el 73% de 2027.

A cierre de marzo, Metrovacesa contaba además con 3.748 viviendas en construcción y más de 5.400 unidades en comercialización.

En el ámbito de suelo, la compañía cerró marzo con una cartera de contratos privados de venta de suelo de 134 millones de euros, que se materializarán entre 2026 y 2027.

Más de 1.000 millones en pago de dividendos desde su salida a Bolsa

La promotora inmobiliaria, que celebró ayer su junta general de accionistas, ha aprobado la distribución de un dividendo de 0,90 euros por acción, con cargo a los resultados de 2025, que se abonará el próximo 22 de mayo, y que casi duplica el abonado en mayo de 2025 (0,46 euros por título).

"Metrovacesa mantiene una de las políticas de remuneración al accionista más atractivas de la Bolsa española, apoyada en su sólida generación de caja", ha destacado la promotora inmobiliaria que, desde su salida a Bolsa en 2018, habrá distribuido más de 1.000 millones de euros en dividendos.