Iberostar Heritage Grand Mencey ha celebrado esta noche su 75 aniversario con una gran fiesta ambientada en los años 50, década en la que el hotel abrió sus puertas. La velada, dedicada a conmemorar la historia, identidad y proyección futura de uno de los establecimientos más emblemáticos de Canarias, ha reunido a más de 140 asistentes entre representantes institucionales, autoridades, empresarios, personalidades de la sociedad tinerfeña y medios de comunicación.

En una noche marcada por la emoción y la memoria compartida, el Mencey ha recreado el espíritu de sus orígenes para recuperar la elegancia, el espíritu social y el carácter icónico que han definido su trayectoria durante siete décadas y media.

Con este aniversario, el Cabildo de Tenerife, propietario del establecimiento, y Grupo Iberostar miran al pasado con orgullo y reafirman su vocación de seguir siendo un espacio de referencia para la ciudad: un lugar donde la historia, la cultura y la hospitalidad continúan encontrándose.

En representación de Turismo de Tenerife, su CEO, Dimple Melwani, ha querido poner en valor el papel del Iberostar Heritage Grand Mencey como embajador del destino y referente dentro de la estrategia turística de la isla: “El Mencey es un claro ejemplo de cómo la excelencia hotelera puede convivir con la identidad local y la sostenibilidad, valores que definen el posicionamiento de Tenerife en los mercados internacionales. Para Turismo de Tenerife es un orgullo acompañar y apoyar iniciativas como este 75 aniversario, que no solo celebran la historia de un establecimiento emblemático, sino que proyectan una imagen de calidad, autenticidad y futuro para toda la isla.

Antonio Bauzá, Dimple Melwani, Sr. José Manuel Bermúdez Esparza, Javier Muñoz Alegre y Sr. Lope Afonso Hernández. / Iberostar

Por su parte, Alejandro Santos, Director Regional Operaciones Canarias G Península de Iberostar Hotels G Resorts, ha destacado que “el Mencey representa la fiorma en la que entendemos la hospitalidad en el Grupo Iberostar: excelencia, identidad local y respeto por la historia y tradición. Hay hoteles que alojan viajeros y otros, y por eso estamos aquí hoy, que fiorman parte de la memoria de un destino."

Una noche para revivir la historia del Mencey

Los jardines, el hall principal y los distintos accesos del hotel se han convertido en un auténtico escenario de la época. Vehículos clásicos, actores caracterizados, photocall temático, música ambiental y una cuidada ambientación han recibido a los asistentes, recreando la atmósfera social de mediados del siglo XX.

Con música jazz en directo e intervenciones teatrales inspiradas en escenas históricas del hotel como telón de fondo, la velada ha contado con las intervenciones de las autoridades presentes subrayando la relevancia del Mencey como referente turístico, social y cultural de Tenerife.

D. Javier Muñoz Alegre, Director de Operaciones EMEA del Grupo Iberostar, ha abierto el acto destacando la capacidad del Mencey de preservar su esencia y mantenerse como referente de excelencia hotelera: “No es solo un hotel que está en Santa Cruz, es un hotel de Santa Cruz. Forma parte de la memoria colectiva de Tenerife y hoy celebramos no solo su pasado, sino también el fiuturo que queremos seguir construyendo junto a la ciudad y junto a Canarias.

El Mencey representa la fiorma en la que entendemos la hospitalidad en el Grupo Iberostar: excelencia, identidad local y respeto por la historia y tradición. Hay hoteles que alojan viajeros y otros, y por eso estamos aquí hoy, que fiorman parte de la memoria de un destino.

El Excmo. Sr. José Manuel Bermúdez Esparza, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, ha subrayado el papel del hotel como escenario de la vida social e institucional santacrucera: “El Mencey fiorma parte inseparable de la identidad colectiva de Santa Cruz y de la historia reciente de nuestra ciudad. Durante 75 años ha sido símbolo de excelencia, hospitalidad y proyección internacional, sabiendo evolucionar con los nuevos tiempos sin perder el alma que lo convierte en un lugar único para todos los santacruceros.

En representación del Cabildo de Tenerife ha intervenido el Ilmo. Sr. Lope Afonso Hernández, vicepresidente del Cabildo de Tenerife y consejero de Turismo, resaltando el posicionamiento estratégico del Mencey como destino de calidad: “El Iberostar Heritage Grand Mencey ha acompañado la evolución del turismo en Tenerifie durante siete décadas y media. Desde el Cabildo trabajamos para preservar este legado y consolidarlo como uno de los grandes iconos del destino, combinando patrimonio, excelencia y proyección internacional. Afonso ha añadido que el hotel “juega un papel muy destacado dentro de la ofierta alojativa de calidad de la isla, especialmente en lo que se refiiere al perfiil de visitante urbano y de negocios que recibimos. Particularmente, se erige como una auténtica refierencia en segmentos como el MICE y el lifiestyle por su ofierta de instalaciones y de servicios premium, de alta gastronomía, y por su magnífiico enclave en la ciudad, que fiacilita el acceso inmediato al disfirute del patrimonio y la cultura locales.

75 aniversario Iberostar Heritage Fran Mencey. / Iberostar

Para la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, “a través de los años, el Mencey ha acompañado la evolución de nuestra isla, siendo testigo y protagonista de cómo Tenerifie se consolidaba como uno de los destinos turísticos más importantes de Europa.

Para el Cabildo de Tenerife, propietario de este inmueble declarado Bien de Interés Cultural, “el Iberostar Heritage Grand Mencey representa no solo un símbolo, sino una responsabilidad. La colaboración con Iberostar Hotels h Resorts ha sido clave para modernizar este icónico hotel sin perder su esencia histórica. Este equilibrio entre tradición y evolución refileja perfiectamente la visión de Tenerifie de un turismo de calidad, que apuesta por la excelencia, la sostenibilidad y el respeto a nuestra identidad cultural; por lo que fielicitamos al Mencey por estos 75 años de historia y por seguir siendo un refierente de la hospitalidad, la cultura y la gastronomía de nuestra isla.

Tras las intervenciones institucionales, la noche ha continuado con una cena en formato cóctel para seguir celebrando la trayectoria del Mencey en un ambiente cercano y conmemorativo. Como broche de oro, una coreografía inspirada en el diálogo entre pasado y presente ha rendido homenaje a la historia del hotel y a su vínculo con Tenerife.

75 años formando parte de la historia de Tenerife

Desde su inauguración hace 75 años, Iberostar Heritage Grand Mencey ha sido mucho más que un hotel: ha sido punto de encuentro de la vida social, cultural y política de Tenerife y símbolo de la hospitalidad de la isla.

Concebido como el “Gran Hotel de Santa Cruz y proyectado por el arquitecto Enrique Rumeu de Armas, este emblemático establecimiento, propiedad del Cabildo de Tenerife y declarado Bien de Interés Cultural, celebra su 75 aniversario consolidado como el único hotel cinco estrellas de la ciudad y como uno de los grandes referentes históricos del turismo en Canarias.

A lo largo de estas siete décadas y media, El Mencey se ha distinguido como uno de los edificios más queridos de Santa Cruz gracias a su inconfundible estilo neocolonial, su ubicación privilegiada junto al parque García Sanabria, su elegancia atemporal y un servicio excepcional. Un lugar de referencia urbana y patrimonial que ha acompañado la vida de la ciudad y que los tinerfeños reconocen como parte de su propia historia e identidad. Su trayectoria lo ha convertido, además, en escenario habitual de figuras clave de los siglos XX y XXI, entre ellas Joan Miró, Camilo José Cela, Mstislav Rostropóvich o la Familia Real española al completo, así como actores de Hollywood como Richard Burton, Elizabeth Taylor, Sofía Loren o Matt Damon, además del cineasta Alonso Simancas.