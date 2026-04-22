Cirugía refractiva
Lydia Bosch “Soy mucho más libre ahora”
La actriz acaba de corregir su presbicia
Redacción
Actriz y uno de los rostros más reconocidos de la televisión en España, Lydia Bosch ha decidido dar un paso al frente en su salud, esta vez visual. Lydia confiesa que “cuando vuelves a ver, la vida cambia de color, te quitas piedras de la mochila”.
La actriz empieza nueva etapa en su vida al corregir su presbicia gracias a la cirugía con lente intraocular.
Esta dificultad había comenzado a interferir también en su trabajo diario, especialmente a la hora de preparar sus papeles, o leer guiones.
“El año pasado tuve una lectura dramatizada y no era capaz de ver y andar a la vez y pensé: no puede ser. Esto ha sido un antes y un después y otra de las ventajas es que ya no me tendré que operar de cataratas”.
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